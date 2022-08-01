Kosova NATO üyesi mi? Vucic'in açıklamaları sonrası Kosova-Sırbistan sınırında hareketlilik yaşanmaya başladı. İki ülkenin sınır bölgelerinde hava saldırı sirenleri aktif getirilirken Kosova'ya ait zırhlı birlikler teyakkuza geçti, sınırda barikatlar çekildi. Bu gelişmelerin ardından Kosova NATO üyesi mi? Kosova NATO'ya üye mi? merak konusu oldu. İşte detaylar..

KOSOVA NATO ÜYESİ Mİ?

Kosova NATO üyesi değildir. Ancak, NATO üyeligi NATO Antlaşması'nın ilkelerini geliştirebilecek ve Kuzey Atlantik Bölgesinin güvenliğine katkı yapacak durumda olan tüm Avrupa devletlerine açıktır. Bu nedenle Kosova'nın gelecekte NATO ülkesi olma ihtimali bulunmaktadır.

Kosova'nın diğer ülkelerce tanınma süreci şu şekilde olmuştur: 17 Şubat 2008 tarihinde Kosova Meclisi'nde okunan bağımsızlık bildirgesinin ardından Sırbistan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı tanıyan ve tanıma ya da tanımama emareleri gösteren ülkeler ve tepkileri ile geçen bir süreçti. Yerel saat farkı nedeni ile ilk olarak Kosta Rika tarafından resmen tanınan Kosova'yı ilk olarak Afganistan resmen tanımıştır. ABD başkanı George W. Bush yaptığı açıklamada Kosova'nın artık bağımsız olduğunu belirtmiş ve ardından resmî açıklama gelmiştir. Türkiye tanıma belgesini Kosova makamlarına ileten ilk ülke olmuştur. Sırbistan ve Rusya kararı yasa dışı olarak nitelemişlerdir.

NATO ÜLKELERİ

4 Nisan 1949, Washington, DC Amerika Birleşik Devletleri'nde Kuzey Atlantik Antlaşması'nın imzalanması ile kurulan NATO, Kuzey Amerika ve Avrupa'dan 30 üye ülkeden oluşan uluslararası bir ittifaktır.

Kurucular ( 4 Nisan 1949 )

Belçika

Kanada

Danimarka (Danimarka'nın NATO üyeliği Faroe Adaları ve Grönland'ı kapsamaktadır.)

Fransa (Fransa, NATO'nun askerî kanadından 1966'da çekildi; 3 Nisan 2009'da geri döndü.)

İzlanda (İzlanda, ordusu olmayan tek NATO üyesidir.)

İtalya

Lüksemburg

Hollanda

Norveç

Portekiz

Birleşik Krallık

ABD

İlk ( 18 Şubat 1952)

Yunanistan(Yunanistan, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nın ardından NATO'nun askerî kanadından çekildi; 1980'de geri döndü.)

Türkiye

İkinci ( 9 Mayıs 1955)

Almanya(Batı Almanya olarak katıldı; Saarland 1957'de, Berlin'in bölgeleri ve Doğu Almanya ise 3 Ekim 1990'da ülkeye katıldı. Doğu Almanya 1956-1990 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Üçüncü (30 Mayıs 1982)

İspanya

Dördüncü (12 Mart 1999)

Çekya(Çekoslovakya'nın parçası olarak 1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Macaristan (1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Polonya (1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Beşinci (29 Mart 2004)

Bulgaristan (1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Estonya (Sovyetler Birliği'nin parçası olarak 1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Letonya (Sovyetler Birliği'nin parçası olarak 1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Litvanya (Sovyetler Birliği'nin parçası olarak 1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Romanya (1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Slovakya (Çekoslovakya'nın parçası olarak 1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Slovenya (1945-1991 arasında Yugoslavya'nın parçasıydı. (Bağlantısızlar Hareketi))

Altıncı (1 Nisan 2009)

Arnavutluk(1955-1968 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Hırvatistan (1945-1991 arasında Yugoslavya'nın parçasıydı. (Bağlantısızlar Hareketi))

Yedinci (5 Haziran 2017)

Karadağ(1945-1991 arasında Yugoslavya'nın parçasıydı.) (Bağlantısızlar Hareketi)

Sekizinci (27 Mart 2020)