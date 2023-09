Kosova'nın kuzeyinde yaşanan silahlı çatışmada bir Kosova polisinin ölümünün arkasında Sırpların olduğunu doğrulayan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yaşananlarla ilgili Kosova Başbakanı Kurti'yi suçladı. Arama motorlarında ise Kosova'da neler oluyor? Kosova Sırbistan arasında ne var? soruları aratıldı.

KOSOVA'DA NELER OLUYOR?

Kosova'nın kuzeyinde yaşanan silahlı çatışmada bir Kosova polisinin ölümünün arkasında Sırpların olduğunu doğrulayan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yaşananlarla ilgili Kosova Başbakanı Kurti'yi suçladı. Vucic, "Sırbistan, Kosova'nın bağımsızlığını asla tanımayacak isterseniz hepimizi öldürün. Konuşmaya her zaman hazırız ancak Kosova'nın bağımsızlığı asla." dedi.

KOSOVA'DA TANSİYON YÜKSELDİ

Kosova'nın kuzeyindeki Leposaviç sınır bölgesinde Sırp grup tarafından polis kontrol noktasına sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda 1 polis hayatını kaybetti. Gün boyu yaşanan çatışmalarda ise 3 Sırp etkisiz hale getirildi.

"SIRP HALKI İÇİN ÇOK ZOR BİR GÜN"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'nın kuzeyinde yaşanan silahlı çatışmada bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını doğruladı. Vucic, Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Kuzey Mitrovica'da yolu kapatan silahlı Sırpların polise ateş açması ve bir polis memurunun hayatını kaybetmesi üzerine başkent Belgrad'da basına açıklamalarda bulundu. Sırp halkı için çok zor bir gün olduğunu belirten Vucic, "Bu gece bir grup Kosovalı Sırp, Banjska'da iki kamyonla barikat kurdu, ardından Kosova polisi geldi ve barikatları kaldırmak istedi. Bir çatışma yaşandı ve çatışmada bir polis vuruldu, bir kişi de yaralandı. Olayın ardından çatışma devam etti." dedi.

"POLİSİN KOSOVALI SIRP'I ÖLÜME TERK ETTİĞİNE DAİR KANITLARIMIZ VAR"

Vucic, uluslararası kurumları birçok kez uyardığı durumun gerçekleştiğini ve Kosovalı Sırpların, Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin "terörüne" artık tahammül edemediğini savunarak, şunları söyledi: "Bir polisin ölümüyle sonuçlanan olayı hiçbir şekilde haklı çıkarmak istemem, yaşananları kınıyorum ancak 3 Kosovalı Sırp da öldürüldü. Kosovalı Sırplar, çember içine alındı ve kanlı çatışma yaşandı. 2'si ağır yaralı. Bir kişinin daha öldürülmüş olabileceği şüphesi var. Kosova polisinin yaralı bir Kosovalı Sırp'a yardım etmediği ve onu 'gülerek' ölüme terk ettiğine dair de kanıtlarımız var."

"KURTİ'NİN TEK İSTEDİĞİ SAVAŞ"

Yaşananların tek sorumlusunun Kurti olduğunu iddia eden Vucic, "Tek istediği savaş ve çatışma. Sırbistan'ı NATO ile çatışmaya sürüklemek istiyor. Uluslararası kurumlardan bir an evvel Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmasını talep ediyorum. Bu şekilde Sırplar kendilerini sürgün edilmiş hissetmeyecek, böyle çatışmaların da önüne geçilmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"KOSOVA'NIN BAĞIMSIZLIĞINI ASLA TANIMAYACAĞIZ"

Vucic, "Halkımıza barış ve sakin kalmaları çağrısında bulunuyorum, daha fazla kan dökülmesini önlemek için elimizden geleni yapalım." ifadesini kullandı. Gelecek günlerde yeni kararların alınacağını belirten Vucic, "Sırbistan, Kosova'nın bağımsızlığını asla tanımayacak isterseniz hepimizi öldürün. Konuşmaya her zaman hazırız ancak Kosova'nın bağımsızlığı asla." dedi. Vucic, saldırganların üzerindeki üniformaların Sırbistan polisi ve ordusuna ait olmadığına işaret ederek, "Her şey hazırlanmış bir planın parçası. Yaklaşık bir buçuk saatte 460 özel birlik askeri toplandı. Hem de pazar günü. Her şey hazırlanmıştı." diye konuştu.

OLAY

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların, sabah saatlerinde polise ateş açması sonucu bir polis ölmüş, bir polis yaralanmıştı. Kosova Başbakanı Albin Kurti, ülkenin kuzeyinde ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü açıklamıştı. Banjska'da bulunan Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisi tarafından kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

KFOR'DAN MÜDAHALE SİNYALİ

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücünden (KFOR) yapılan açıklamada, "KFOR, Banjska'daki durumu yakından izlemeye devam ediyor ve KFOR birlikleri bu bölgede, gerektiğinde yanıt vermeye hazır durumda bulunuyor. KFOR Komutanı, AB, Sırbistan Genelkurmay Başkanı ve Kosova'daki kurumlar dahil olmak üzere tüm uluslararası paydaşlarla yakın ve sürekli temas halinde olup, çözüm bulmak için yoğun bir şekilde çalışmaktadır." ifadelerine yer verilmişti.

"SALDIRGANLAR AĞIR SİLAHLI PROFESYONELLERDEN OLUŞUYOR"

Saldırının ardından Kosova Başbakanı Albin Kurti sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, öldürülen polisin çavuş rütbesinde, yaralanan polisin ise sınır polisi olduğunu belirtti. Kurti, "Şu anda polisimize farklı kalibreli silahlarla ateş açılmaya devam ediyor. Saldırganlar maskeli ve ağır silahlarla donatılmış profesyonellerden oluşuyor. Bu canice terör saldırısını kınıyoruz" dedi. Öte yandan, Kosova Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani ise yaşanan saldırının ardından Amerika ziyaretini yarıda keserek, Kosova'ya döneceğini açıkladı.

AĞIR SİLAHLI SALDIRGANLAR MANASTIRA GİRDİ

Kosova Başbakanı Albin Kurti yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyinde ağır silahlı yaklaşık 30 Sırp'ın bölgede bir manastıra girdiğini belirtti. Banyska Manastırı'da konuşlanan saldırganlara seslenen Kurti, Kosova polisine teslim olmaları çağrısında bulundu.

"BELGRAD TARAFINDAN DESTEKLENEN PARALI ASKER YAPISI"

Kurti, Kosova'nın kuzeyinde sabah saatlerinde silahlı Sırp grubun açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden polis memuru Afrim Bunjaku için düzenlenen anma etkinliğinde konuştu. Gelecek dönemde şüpheli saldırganlara ilişkin daha fazla bilginin açığa çıkmasını beklediklerini belirten Kurti, "Artık bilinen şey, terör saldırısını gerçekleştiren ve Afrim'i acımasızca öldüren yabancı profesyonel ordu veya polis oluşumundan üyelerin var olduğudur." ifadesini kullandı. Kurti, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunlardan 3'ünü öldürdük, yaralılar ve gözaltına aldıklarımız var. İnanıyorum ki bundan sonraki süreç bize bunların tam olarak kim oldukları, Kosova'ya nasıl girdikleri, Kosova Cumhuriyeti'ni istikrarsızlaştırmaya yönelik bu zorlu girişimin komutanları ve liderlerinin kim olduğu konusunda daha fazla bilgi verecektir. Şu ana kadar öğrendiklerimiz, daha önce de düşündüğümüz gibi bunlar, bugün yaptıklarını uzun süredir planlamış, hazırlamış, bu saldırıyı planlayan profesyonel bir terörist/suç yapılanmasıdır. Bunlar bir kaçakçılık çetesini değil, siyasi, mali ve lojistik açıdan resmi Belgrad tarafından desteklenen paralı asker yapısını temsil ediyorlar."

"GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ ÜNİFORMALI"

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla da bölgedeki gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün gün boyu Banjska'da gerçekleşen operasyonda 3 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan 2 kişinin "yaralı, üniformalı ve silahlı" olduğunu belirten Sveçla, Kosova polisinin saldırganları arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Sveçla, polisin büyük miktarda silah ele geçirdiğine işaret ederek, "Ülkenin tüm toprakları kontrol altına alındı" dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Kosova'nın kuzeyinde bu sabah meydana gelen ve bir Kosovalı polis memurunun hayatını kaybetmesine yol açan saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bilgiç, Türkiye olarak bölgede kalıcı barışın sağlanması için diyalog sürecini desteklemeye devam edileceğini ifade ederek, "Kosova'nın kuzeyindeki Sırp çoğunluklu Zveçan belediyesine bağlı Banjska köyünde bu sabah (24 Eylül) meydana gelen ve Kosovalı bir polis memurunun hayatını kaybetmesine, Kosovalı polis memurlarının da yaralanmasına yol açan saldırıyı kınıyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Priştine Büyükelçiliğimizce de saldırıyı kınayan bir açıklama yapılmıştır. Bölgede gerginliğin azalmasını ve tırmanmanın önlenmesini teminen tüm tarafların itidalli davranması ve şiddetten kaçınması zorunluluk arz etmektedir. Kosova'da ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının tek yolu diyalogdur. Türkiye olarak diyalog sürecini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.