Kosova Askeri Gücü 2022: Kosova asker sayısı kaç? Kosova ordusu hakkında bilgiler!

Kosova askeri gücü merak ediliyor. Kosova ile Sırbistan sınırında hareketlilik yaşanmaya başladı. İki ülkenin sınır bölgelerinde hava saldırı sirenleri aktif getirilirken Kosova'ya ait zırhlı birlikler teyakkuza geçti, sınırda barikatlar çekildi. Kosova Askeri Gücü 2022: Kosova asker sayısı kaç? Kosova ordusu envanteri haberimizde..

KOSOVA ASKERİ GÜCÜ

Kosova Güvenlik Gücü, Kosova'yı dışarıdan gelebilecek askeri tehditlere karşı korumakla görevli askeri kuvvet. Kosova'da ve yurtdışında Arama ve Kurtarma, Patlayıcı Madde İmhası, Yangın ve Tehlikeli Madde İmha anlamında acil operasyonlar yürütmekle yükümlü müdahale birimidir. Yaygın olarak, KSF 2013 yılındaki gözden geçirmeden sonra ek bir savunma rolü üstleneceği varsayılmıştır. KSF'nin şu anki komutanı Korgeneral Kadri Kstrati'dir.

Mart 2008'de, NATO-led Kosova Gücü (KFOR) ve Kosova Koruma Güçleri (KPC) Kosova Güvenlik Gücü'nün kurulması için çalışmalara başladı. Ahtisaari Planı'nın belirlediği yönlendirmeye göre güvenlik güçlerinin hafif silah taşımasına izin vermek ve Kosova Hükûmeti ile uluslararası topluluk olan NATO'nun standartlarına uygun bir birlik kurmayı planladılar. "Güvenlik gücünün 2,500 aktif asker ve 19-35 yaş arasında 800 yedek kuvvetten oluşturulması planlanmştır." NATO uzmanları süreci yönlendirmek amacıyla Kosova'ya gelince başvuru ve personelin eğitimi en erken Haziran ayında başladı. 2008 yılı itibarıyla Aralık ayı başlarında, Kosova Güvenlik Gücü için görevlendirme başladı. Adayların yaş aralığı 18-30 yaş arasındaydı.

Zorunlu askerlik yaşı: 18

Askere alınması mümkün olan vatandaş sayısı: 818,716 / yaş 15-49

Etkin personel sayısı: 2,500

Rezerve personel sayısı: 1,000

KOSOVA ASKERİ GÜCÜ TARİHÇESİ

1999 yılındaki Kosova Savaşı'nın ardından, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı Kosova'daki Birleşmiş Milletler Geçici Yönetim Misyonu (UNMIK) maddesinin güvenliği NATO Kosova Gücü (KFOR) tarafından sağlanmaktadır. KFOR 12 Haziran 1999'da, BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı kararı kabul etmesinden tam iki gün sonra, Birleşmiş Milletler mandası adı altında Kosova'ya girmiştir.

19 Mart 2008'de dönemin Amerika Birleşik Devletleri başkanı George W. Bush Kosova ile ile resmi ilişkiler kurmak için askeri yardımda bulundu.

4 Ocak 2009' da KPC personeli arasından KGG için seçilenlerin isimleri açıklandı. NATO tarafından onaylanmasından sonra, yaklaşık 1.400 KPC eski üyesi KGG' nün kayıtlı ve resmi görevlisi ve rütbelisi olarak hizmet vermek üzere seçildiler.

21 Ocak 2009' da KGG resmi olarak kuruldu. KGG, birkaç ay sonunda dağıtılan KPC ile değiştirilmek suretiyle oluşturulmadı. KFOR, KGG' ne öğreticilik yapmak ve tam operasyonel yeterlilik ile yetiştirmek üzere görevlendirildi. Bu çalışmanın bir parçası olarak, KFOR ABD' nin sağladığı iki taraf temelli üniforma ve Almanya' nın sağladığı araç desteği bağışları ile KGG' ne yardım sağladı. Öğretim faaliyetleri KGG' nün NATO standartları çizgisine doğru geliştirilmesi amacını taşımaktaydı. Ayrıca İtalya, Portekiz ve diğer NATO üyesi ülkeler KGG' ne bağışlar ve eğitimler sağlayarak yardımda bulunmaktadırlar. Türkiye, Kosova BM gücüne 2012 yılında 25.000 $ bağışta bulundu. Slovenya KGG' nün kuruluşunda kullanılmak üzere €30,000 bağışladı.

Ek olarak, NATO Kosova Güvenlik Gücü Bakanlığına gücün operasyonları üzerinde gözetim içinde öğretim ve danışma işleri için bir NATO Danışma Timi kurdu.

Aşağıda belirtilen üst düzey subaylar 16 Haziran 2009' da KGG Komutanı Sylejman Selimi' nin ardından O' nun gözetimi altında yeminlerini verdiler:

Tümgeneral Rrahman Rama – KGG Komutan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı

Tümgeneral Kadri Kastrati – Harekât Müdürü

Tuğgeneral Bashkim Jashari – KGG Genel Müfettişi

Tuğgeneral Nazmi Brahimaj – Özel Harekât Tugayı Komutanı

Tuğgeneral Zymer Halimi – Operasyonlar ve Eğitim Bölümü Şefi

Tuğgeneral Imri Ilazi – Operasyon Destek Tugayı Komutanı

Tuğgeneral Enver Cikaqi – Eğitim ve İlke Komutanlığı Komutanı

15 Eylül 2009' da Kosova Güvenlik Gücü 8 aylık NATO talimatları doğrultusunda bir eğitimin ardından başlatıcı operasyonel yeterlilikle resmi olarak hizmet vermeye başladı.

2010' da, Arnavutluk dahili desteği içinde sel kurtarma operasyonlarında faaliyet göstermek üzere iki ayrı fırsatla Kuzey Arnavutluk' ta istihdam edildi.

22 Kasım 2011' da, Korgeneral Sylejman Selimi KGG' nden emekli oldu ve Başkan Atifete Jahjaga önceki Harekât Müdürü Tümgeneral Kadri Kastrati' yi O' nu değiştirmek üzere Korgeneral rütbesi ile gücün komutanı olarak atadı.

GÖREV TANIMI



Kosova Güvenlik Gücü (KGG) yeni, profesyonel, çok uluslu, hafif silahlı ve Güvenlik Gücü üniformalı demokratik yapıya bağlı, sivil yönetimli bir unsurdur. Görevi, Kosova ve sınır ötesinde kriz yönetim operasyonlarını sağlamak, Kosova içerinde sivil savunma operasyonları yapmak ve doğal afetler ve diğer acil durumlarda görev alarak sivil otoriteye yardımcı olmaktır.

Bu tür görevler arama ve kurtarma operasyonları, patlayıcı askeri malzemenin imhası (mayın temizleme ve patlamamış askeri malzemenin çıkarılması), tehlikeli malzemelerin temizlenmesi ve kontrolü, yangınla mücadele ve diğer insani yardım görevlerini içermektedir. KGG bütün Kosova halkını simgeleyecek ve koruyacaktır.

Kosova Güvenlik Gücü Bakanlığı, Görev tanımı:

Kosova Güvenlik Gücü Bakanlığı, KGG üzerindeki sivil kontrol çalışmalarından sorumlu olup uygulama ve idaresinden sorumludur. Sivil ve KGG personeli karmasından oluşur ve Kosova Meclisine Kosova Başbakanı üzerinden hesap verir.

KGG Bakanlığı, KGG Karargahları üst düzeyi ile, Kosova Cumhuriyeti Anayasası ve yasalarına uygun olarak ve demokratik yönetimle bir çalışma içinde harekât tarzı ve aktiviteler hazırlar, uygular, değerlendirir ve geliştirir.