Üye Girişi
Haberler

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi!

Güncelleme:
Abone Ol

KOSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) 14 Ocak 2024 günü Konya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli ve Akşehir ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte KOSKİ 14 Ocak Konya su kesintisi saatleri...

Konya su kesintisi olan yerler yayınlandı. KOSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) 14 Ocak günü Konya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli ve Akşehir ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 14 Ocak Konya su kesintisi saatleri!

14 OCAK KONYA SU KESİNTİSİ

Güncel Konya su kesintileri için KONYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki KOSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi!

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Konya Gündem Emlak Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! Afrika Kupası nerede oynanacak? Afrika Uluslar Kupası hangi ülkede, şehirde oynanacak? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! Everton - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Everton - Aston Villa maçı nereden izlenir? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! E okul çöktü mü SON DAKİKA! E okula neden girilmiyor? 14 Ocak E okul neden açılmıyor, kapandı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 14 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Hatayspor - Fenerbahçe Alagöz maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hatayspor - Fenerbahçe Alagöz maçı nereden izlenir? Çorum FK - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK - Tuzlaspor maçı nereden izlenir? Samsunspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Sivasspor maçı nereden izlenir? Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Trabzonspor maçı nereden izlenir? İkinci dönemde devamsızlıklar sıfırlanıyor mu? Devamsızlık ikinci dönem siliniyor mu, her dönem sıfırlanır mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title