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KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 20-21 Kasım Konya su kesintisi listesi!

KOSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) 21 Kasım günü Konya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli ve Akşehir ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte KOSKİ 21 Kasım Konya su kesintisi saatleri... Konya su kesintisi olan yerler yayınlandı. İşte KOSKİ su kesintisi listesi!