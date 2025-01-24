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KOSKİ Konya su kesintisi! 25-26 Ocak Meram, Karatay, Selçuklu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

KOSKİ Konya su kesintisi! 25-26 Ocak Meram, Karatay, Selçuklu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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KOSKİ Meram, Karatay, Selçuklu su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) 25 Ocak 2025 günü Konya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli ve Akşehir ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte KOSKİ 25 Ocak Konya su kesintisi saatleri...

Konya su kesintisi olan yerler yayınlandı. KOSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) 25 Ocak günü Konya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli ve Akşehir ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 25 Ocak Konya su kesintisi saatleri...

KONYA SU KESİNTİSİ

Güncel Konya su kesintileri için KONYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki KOSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

KOSKİ Konya su kesintisi! 25-26 Ocak Meram, Karatay, Selçuklu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

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