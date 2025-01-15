Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz

Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını selamlıyoruz
Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi

Joe Biden'dan ateşkes sonrası ilk açıklama!
Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı

Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada 'Türkiye' detayı
19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları

Gazze'de ateşkes için anlaşma sağlandı! İşte tüm detaylar

KOSKİ Konya su kesintisi! 15-16 Ocak Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

KOSKİ Konya su kesintisi! 15-16 Ocak Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KOSKİ Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) 16 Ocak 2025 günü Konya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli ve Akşehir ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte KOSKİ 16 Ocak Konya su kesintisi saatleri...

Konya su kesintisi olan yerler yayınlandı. KOSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) 16 Ocak günü Konya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli ve Akşehir ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 16 Ocak Konya su kesintisi saatleri...

KONYA SU KESİNTİSİ

Güncel Konya su kesintileri için KONYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki KOSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

KOSKİ Konya su kesintisi! 15-16 Ocak Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazzeliler, ateşkes anlaşmasını sokaklarda kutladı

Filistinliler anlaşmayı gözyaşlarıyla kutladı
Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi

İşte Biden'a 'Bu şaka mı?' dedirten soru
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
Narin Güran cinayeti davasında müebbet alan anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti

Anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.