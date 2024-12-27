Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur, sorusunun cevabı araştırıldı. Peki "Köşeyi Dönen Adam" adlı filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Adem'e Amerika'daki amcasından hangisi miras kalır?

"KÖŞEYİ DÖNEN ADAM" ADLI FİLMDE KEMAL SUNAL'IN CANLANDIRDIĞI ADEM'E AMERİKA'DAKİ AMCASINDAN HANGİSİ MİRAS KALIR?

A: Papağan

B: İnek

C: Eşek

D: Maymun

Cevap: