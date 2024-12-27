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"Köşeyi Dönen Adam" adlı filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Adem'e Amerika'daki amcasından hangisi miras kalır?

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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur, sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur, sorusunun cevabı araştırıldı. Peki "Köşeyi Dönen Adam" adlı filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Adem'e Amerika'daki amcasından hangisi miras kalır?

"KÖŞEYİ DÖNEN ADAM" ADLI FİLMDE KEMAL SUNAL'IN CANLANDIRDIĞI ADEM'E AMERİKA'DAKİ AMCASINDAN HANGİSİ MİRAS KALIR?

A: Papağan

B: İnek

C: Eşek

D: Maymun

Cevap:

'Köşeyi Dönen Adam' adlı filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Adem'e Amerika'daki amcasından hangisi miras kalır?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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