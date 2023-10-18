Koşari tarifi! MasterChef Koşari nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, en güzel Koşari'yi hazırlamak için yarıştı. Mısır mutfağından bir lezzet olan Koşari, ağızda dağılan kıvamı ile öne çıkıyor. Tarifinde mercimek, nohut, soğan, zeytinyağı, domates püresi, kuru biber, kimyon, toz kişniş ve sarımsak kullanılıyor. İzleyiciler de evlerinde bu tarifi denemeye başladı.

Masterchef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Koşari hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Koşari hazırladı. Peki, Koşari nedir? Koşari nasıl yapılır? Koşari nedir?

KOŞARİ TARİFİ!

İÇİNDEKİLER

200 gr nohut

2 büyük soğan

1 kg taze domates

200 gr pirinç

300 gr mercimek

200g makarna

1 dl zeytinyağı

arzuya göre acı biber

2 yemek kaşığı sirke

Nohutları bol soğuk suda 12 saat bekletin, ardından süzün ve suda yaklaşık 35-40 dakika, yumuşayana kadar pişirin. Pişirmenin sonunda tuz ekleyin.

Soğanları soyun ve dilimler halinde kesin. Yağı bir tavada ısıtın ve soğanları kızartın: çok renkli ve çıtır olmalılar. Bunları boşaltın ve ayırın. Yemeklik yağın yarısını atın.

Domatesleri 10 saniye kaynatın, ardından soğutun, soyun ve çekirdeklerini çıkararak posasını doğrayın. Tavaya dökün ve koyu ve kadifemsi bir sos elde edene kadar yaklaşık 15 dakika pişirin. İsteğe göre biber ve sirke ekleyin. Tuz.

Pirinç, mercimek ve makarnayı ayrı ayrı suda pişirip süzün.

Mercimeği, pirinci, makarnayı bir tabağa veya her tabağa koyun, üzerine domates sosunu ekleyin, nohutları ve son olarak soğanları ekleyin. Derhal servis yapın.