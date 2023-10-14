Koruyucu filmi oyuncuları kimler, konusu ne? Koruyucu oyuncu kadrosu!

Koruyucu filmi, oyuncu kadrosu ve konusu merak konusu oldu. Filmin oyuncu kadrosu ve hikayesi hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor. Peki, Koruyucu filmi oyuncuları kimler, konusu ne? İşte detaylar...

Star Tv kanalında bu akşam Koruyucu filmi ekranlara geldi. Koruyucu filminin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılıyor. Başrolünde Jason Statham'ın yer aldığı Koruyucu filminin konusu merak konusu oldu. Arama motorlarında Koruyucu oyuncuları sorgulatılıyor. Peki, Koruyucu filmi oyuncuları kimler, konusu ne? Detaylar haberimizde...

KORUYUCU KONUSU NE?

Koruyucu, Boaz Yakin'in yazıp yönettiği, yapımcılığını Lawrence Bender ve Dana Brunetti'nin üstlendiği, Jason Statham, Chris Sarandon, Robert John Burke ve James Hong'un oynadığı 2012 Amerikan aksiyon gerilim filmi. Statham, sonunda Rus mafyası, (Çin mafyası ve yozlaşmış New York polisi tarafından kovalanan yetenekli bir çocuğu korumaya çalışan eski bir polis ve eski bir kafes dövüşçüsü olan Luke Wright'ı canlandırıyor.

KORUYUCU OYUNCU KADROSU

Koruyucu filminin oyuncu kadrosunda Jason Statham, Chris Sarandon, Robert John Burke ve James Hong isimleri yer almaktadır.