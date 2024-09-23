Koruyucu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Koruyucu filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Koruyucu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Koruyucu filmini izleyecek olanların merak ettiği Koruyucu konusu nedir, Koruyucu oyuncuları kimler ve Koruyucu özeti gibi konuları inceliyoruz.

KORUYUCU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gösterime giriş tarihi: 27 Nisan 2012 (ABD)

KoruyucuBoaz Yakin'in yazıp yönettiği, yapımcılığını Lawrence Bender ve Dana Brunetti'nin üstlendiği, Jason Statham, Chris Sarandon, Robert John Burke ve James Hong'un oynadığı 2012 Amerikan aksiyon gerilim filmi. Statham, sonunda Rus mafyası, (Çin mafyası ve yozlaşmış New York polisi tarafından kovalanan yetenekli bir çocuğu korumaya çalışan eski bir polis ve eski bir kafes dövüşçüsü olan Luke Wright'ı canlandırıyor.

Safe, 27 Nisan 2012'de Lionsgate Films tarafından gösterime girdi. Film, eleştirmenlerin karışık eleştirileriyle 30 milyon dolarlık bir bütçeye karşı dünya çapında 40,6 milyon dolar hasılat yaptı.

Koruyucu filminin oyuncu kadrosunda Jason Statham, Chris Sarandon, Robert John Burke ve James Hong isimleri yer almaktadır.