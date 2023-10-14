Koruyucu filmi çekim yerleri ve tarihleri merak konusu oldu. Sevilen film Koruyucu'nun çekimlerinin yapıldığı yer ve zaman hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Koruyucu filmi ne zaman, nerede çekildi? Koruyucu filmi hangi ülkede çekildi? İşte detaylar...

Koruyucu filmi ne zaman, nerede çekildi? Koruyucu filmi hangi ülkede çekildi?

Star Tv kanalında bu akşam Koruyucu filmi ekranlara geldi. Arama motorlarında Koruyucu filmi hakkında detaylar sorgulatılıyor. Filmin çekildiği ülke ve çekim tarihine dair bilgiler araştırılıyor. Peki, Koruyucu filmi ne zaman, nerede çekildi? Koruyucu filmi hangi ülkede çekildi? Detaylar haberimizde...

KORUYUCU KONUSU NE?

Koruyucu, Boaz Yakin'in yazıp yönettiği, yapımcılığını Lawrence Bender ve Dana Brunetti'nin üstlendiği, Jason Statham, Chris Sarandon, Robert John Burke ve James Hong'un oynadığı 2012 Amerikan aksiyon gerilim filmi. Statham, sonunda Rus mafyası, (Çin mafyası ve yozlaşmış New York polisi tarafından kovalanan yetenekli bir çocuğu korumaya çalışan eski bir polis ve eski bir kafes dövüşçüsü olan Luke Wright'ı canlandırıyor.

KORUYUCU OYUNCU KADROSU

Koruyucu filminin oyuncu kadrosunda Jason Statham, Chris Sarandon, Robert John Burke ve James Hong isimleri yer almaktadır.