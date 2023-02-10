Koruyucu aile sonuçları ne zaman açıklanır? Koruyucu aile kaç güne belli olur? Koruyucu aile sonuçları açıklandı mı?

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Deprem bölgelerinde refakatçisi olmayan bebeklere koruyucu aile olmak isteyen vatandaşlar tarafından koruyucu aile sonuçları araştırılmakta. Peki, Koruyucu aile sonuçları ne zaman açıklanır? Koruyucu aile ne zaman belli olacak? Koruyucu aile sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Deprem bölgelerinde refakatçileri olmayan bebeklere koruyucu aile olmak isteyen vatandaşlar koruyucu aile olma sonuçlarını araştırıyor. Peki, Koruyucu aile sonuçları ne zaman açıklanır? Koruyucu aile ne zaman belli olacak? Koruyucu aile sonuçları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

KORUYUCU AİLE NASIL OLUNUR?

Deprem bölgelerinde bulunan bebeklere koruyucu olmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırmalar yapılmakta. Koruyucu aile olmak isteyen kullanıcılar, E-Devlet üzerinden "Koruyucu Aile İlk Görüşme Talebi" kısmından başvurularını gerçekleştirmektedirler.

KORUYUCU AİLE OLMA ŞARTLARI NELER?

Hoşgörülü, sabırlı, esneklik gösterebilen, güvenli ve şefkatli bir ortam sağlayabilen, sevgisi ile bir çocuğun hayatında fark yaratmak isteyen ve mevzuatta belirtilen şartları taşıyan, Kurumla işbirliği içinde çocuk yararına hizmet vermeye kendini hazır hisseden herkes koruyucu aile olabilir.

TC vatandaşı iseniz

Sürekli Türkiye'de ikamet ediyorsanız

25-65 Yaşları arasındaysanız

En az ilkokul mezunu iseniz

Düzenli gelire sahipseniz

Çocuğun öz anne-babası ya da vasisi değilseniz

Evli ya da bekâr,çocuklu ya da çocuksuz herkes

Koruyucu aile olmak üzere ikamet ettiği ilde bulunan il müdürlüğüne başvurabilir.

Eşlerin birlikte başvurmaları gerekmektedir.