Kahramanmaraş'ta yaşanan 2 büyük deprem sonrası etkilenen çocuklar için koruyucu aile olmak isteyen vatandaşlar için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından açıklama geldi. Peki, koruyucu aile nedir? Koruyucu aile nasıl olunur? Koruyucu aile başvuru şartları nelerdir? Gönüllü aile ve koruyucu aile arasında fark nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Türkiye'de en son deprem yönetmeliği ne zaman çıktı? Türkiye'de en büyük deprem ne zaman oldu, kaç kişi öldü?

Kahramanmaraş merkezli yaklaşık 10 ili yakında etkileyen deprem faciasından sonra Enkazdan çıkarılan birçok çocuk,Bakanlığımız personelinin dışında herhangi bir üçüncü şahsa teslimi söz konusu değil. Türkiye'nin dört bir tarafından vatandaşlar, depremde ailesini kaybetmiş çocuklara koruyucu aile olabilmek için araştırmaya başladı. Peki, koruyucu aile nedir? Koruyucu aile başvuru şartları nelerdir? Koruyucu aile nasıl olunur? Adaylardan başvuru sırasında istenilen belgeler nelerdir? Gönüllü aile ve koruyucu aile arasında fark nedir? Detaylar haberimizde...

KORUYUCU AİLE NEDİR?

Koruyucu aile; çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocuklarımızın kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan, hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya da kişilerdir.

KORUYUCU AİLE ŞARTLARI NELERDİR?

Evli ya da bekar herkes aşağıdaki koşulları sağladığı takdirde koruyucu anne, baba ya da aile olabililer. Koruyucu aile olabilme şartları şunlardır:

Koruyucu aileliğe başvurabilmek için TC vatandaşı olmak, 25-65 yaş aralığında olmak, Türkiye'de ikamet etmek, düzenli gelir sahibi olmak, en az ilkokul mezunu olmak temel şartlardır. Bekarlar ve biyolojik çocuk sahibi olan kişiler de koruyucu aile olabilir.

ADAYLADAN BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER NELER?

Öğrenim durumunu gösterir belgenin onaylı örneği.

İş, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösteren belgenin onaylı örneği.

Adli sicil belgesi

Koruyucu aile olacak kişiler ve varsa birlikte yaşadığı kişilerin fiziksel engeli, ruhsal rahatsızlığı ve bulaşıcı hastalığının olmadığını gösteren sağlık kurulu raporu.

KORUYUCU AİLE KİMLER OLABİLİR?

Ülkemizde TC vatandaşı olup sürekli olarak Türkiye'de ikamet eden, 25-65 yaş aralığında bulunan, en az ilkokul mezunu, düzenli geliri bulunan, evli/bekâr veya çocuklu/çocuksuz herkes (çocuğun biyolojik anne-babası ya da vasisi dışındaki kişiler) koruyucu aile olabilmektedir.

KORUYUCU AİLE KAÇ YIL ÇOCUKLARA BAKAR?

Eşleştirmede koruyucu aileye öncelik verilir. Çünkü koruyucu aile, Medeni Kanun gereğince 1 yıl bakım süresini gerçekleştirmiş demektir. Başka bir durum ise, koruyucu ailede yaşayan çocukla biyolojik ailenin uzun süre iletişimde bulunmamış olması gerekir.

GÖNÜLLÜ AİLE VE KORUYUCU AİLE ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Bakım kuruluşlarında koruma ve bakım altında bulunan çocuklarımızla, gönüllü aile olarak; kendi ilgi, yetenek ve eğitimleriniz doğrultusunda katkı vermek amacıyla, etkinlik ve çalışmalar yapabilirsiniz. Ayrıca isteğiniz doğrultusunda ve uygun görülmesi halinde çocuklarımızı resmi tatil ve özel günlerde yatılı olarak evinizde misafir edebilirsiniz.