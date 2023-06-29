Kurban Bayramı günlerinde AVM'ler açık mı kapalı mı vatandaşlar merak ediyor. AVM'ler normalde haftanın her günü açık oluyor. Fakat bayram günlerinde saatlerinde değişkenlik yaşanabiliyor. Merak edilen AVM'lerden birisi de Korupark AVM oldu. Peki, Korupark AVM Bayramda açık mı, kapalı mı 2023? Bursa Korupark AVM bayram günlerinde açık mı, saat kaçta kapanıyor? İşte detaylar...

Bayramda hangi AVM kaçta kapanıyor ve kaçta açılıyor merak edildi. Merak edilenlerden birisi de Korupark AVM oldu. Peki, Korupark AVM Bayramda açık mı, kapalı mı 2023? Bursa Korupark AVM bayram günlerinde açık mı, saat kaçta kapanıyor? İşte bilgiler...

BAYRAM GÜNLERİNDE AVM'LER AÇIK MI KAPALI MI?

AVM'ler genellikle haftanın her günü 10:00 - 22:00 arasında hizmet vermektedir. Bayram günlerinde ise sadece bayramın 1. günleri öğlen vakitlerinde açılmaktadır. Bunun dışında bayramın 2. 3. 4. günleri ise AVM'ler açıktır ve normal saatlerinde hizmet vermektedir. Ek olarak bazı AVM'ler bayram günlerinde farklı saatlerde açılıp kapanabiliyor. Ama genellikle AVM'ler diğer günlerde olduğu gibi (bayramın 1. günü hariç) bayram günlerinde de 10:00 - 22:00 arasında hizmet vermektedir.

BAYRAMDA KORUPARK AVM AÇIK MI, KAPALI MI?

Bursa'da yer alan Korupark AVM normalde 10:00 - 22:00 arasında açıktır. Fakat bayram günlerinde çalışma saatlerinde değişkenlik yaşanabiliyor. Bunun için çalışma saatleri hakkında detaylı bilgileri AVM yönetiminden alabilirsiniz.