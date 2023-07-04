Korunan alanlar 9 günlük tatilde 4 milyon kişiyi ağırladı

Kurban Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatil boyunca korunan alanlar ve milli parklar toplamda 4 milyon 601 bin 672 kişiyi ağırladı. En fazla ilgiyi ise Antalya'daki Beydağları Sahil Milli Parkı gördü.

Korunan alanlar, Kurban Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatil boyunca 4 milyon 601 bin 672 kişiyi ağırlarken, en fazla ilgiyi 488 bin 343 ziyaretçiyle Antalya'daki Beydağları Sahil Milli Parkı gördü.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, korunan alanlarda insan-doğa dengesini gözeterek sürdürülebilir bir doğa anlayışıyla hayata geçirdiği alan koruma çalışmaları ve sosyal donatı yatırımlarıyla ziyaretçi sayılarını her geçen gün artırıyor.

Kurban Bayramı'nı da içine alan 24 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde vatandaşlar, korunan alanlara ve milli parklara yoğun ilgi gösterdi. Bu sürede söz konusu alanlara 4 milyon 601 bin 672 kişi ziyarette bulundu.

Antalya'daki Beydağları Sahil Milli Parkı 488 bin 343 ziyaretçiyle birinci sırada yer alırken, burayı 471 bin 231 kişiyle Muğla'daki Marmaris Milli Parkı takip etti.

Tatil süresince en çok ziyaret edilen korunan alanlar ve ziyaretçi sayıları, Beydağları Sahil Milli Parkı 488 bin 343 kişi, Marmaris Milli Parkı 471 bin 231 kişi, Ormanya Tabiat Parkı 362 bin 864 kişi, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı (Balıkesir) 357 bin 944 kişi, Munzur Vadisi Milli Parkı (Tunceli) 221 bin 520 kişi, Beyşehir Gölü Milli Parkı (Konya) 198 bin 790 kişi, Uzungöl Tabiat Parkı (Trabzon) 192 bin 703 kişi, Burç Tabiat Parkı (Gaziantep) 148 bin 900 kişi, Kaçkar Dağları Milli Parkı (Rize) 109 bin 700 kişi, Dülükbaba Tabiat Parkı (Gaziantep) 96 bin 575 kişi şeklinde sıralandı.

DKMP Genel Müdürlüğü sorumluluğunda 48 milli park, 265 tabiat parkı, 110 tabiat anıtı, 31 tabiatı koruma alanı, 105 sulak alan ve 85 yaban hayatı geliştirme sahası bulunuyor.

Geçen yıl Kurban Bayramı'nda korunan alanlar 4 milyon 90 bin ziyaretçiyi ağırlamıştı.

Orman parkları da yoğun ilgi gördü

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesindeki 1857 orman parkı da tatil süresince ziyaretçi akınına uğradı.

Bu kapsamda en fazla ziyarette bulunulan yer Antalya Şehir Ormanı Konaklamasız Orman Parkı olurken, bu alanı 95 bin kişi ziyaret etti. Söz konusu parkı, 45 bin ziyaretçiyle Ankara Altınköy Konaklamasız Orman Parkı ve 38 bin ziyaretçiyle İstanbul Kanlıca Hekimbaşı Şehir Ormanı Konaklamasız Orman Parkı izledi.