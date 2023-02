Cumhurbaşkanı koruma maaşları ne kadar, kaç TL? Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi'nde çalışan korumaların maaşları ne kadardır? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, Koruma maaşları ne kadar? Cumhurbaşkanı korumalarının maaşı ne kadardır? Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi'nde bulunan korumaların maaşları kaç TL'dir? İşte detaylar...

CUMHURBAŞKANLIĞI KORUMA SAYISI KAÇTIR?

Cumhurbaşkanlığı koruma sayısı kaçtır hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Güvenlik açısından Cumhurbaşkanlığı koruma sayısının toplam kaç olduğunun, toplam sayısının açıklanmadığı yönünde bilgiler mevcuttur. Sosyal medyada Cumhurbaşkanlığı koruma sayısının toplamda 300, 1500 veya 5000 kişi olduğu hakkında yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü konu hakkında resmi bir rakam bulunmuyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI KORUMA MAAŞLARI NE KADAR?

Cumhurbaşkanlığı koruma maaşları ne kadar bilgi bulunmamaktadır. Geçtiğimiz yıl koruma maaşlarının 6-10 bin TL arasında olduğu biliniyordu. Bu sene ise maaşın ortalama 15-20 bin TL arasında olduğu söylenmektedir. Kariyer nette yer alan bilgilere göre yakın koruma maaşları ortalama 21 bin TL'dir.

Sosyal medyada yer alan bazı hesaplamalar:

Sosyal medyada konu hakkında bir vatandaş, Cumhurbaşkanlığı korumalarının ortalama 10 bin TL bağışladığını varsayıp bir hesaplama yaptı. Bu durumda bağış miktarını 10 bin TL'ye böldüğümüzde yani "3.300.000 / 10.000 = 330" sonucunu elde ediyoruz. Yani birçok vatandaş bu durumda koruma sayısının 330 olduğunu hesapladı. Ama dediğimiz gibi Cumhurbaşkanlığı koruma sayısı hakkında resmi bir bilgi bulunmamaktadır.

CUMHURBAŞKANLIĞI KORUMA DAİRESİ HAKKINDA BİLGİLER

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı, 09.06.1936 tarihli "Riyaseti Cumhur Maiyet Polis Teşkilatının Vazifelerine ve Sureti İstihdamlarına Dair Talimat" ile ilk defa Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün gezilerinde yakın koruma görevi yapmak ve ikametgâhlarının korunması amacı ile "Emniyet Memurluğu" olarak kurulmuştur. Emniyet Memurluğu birimi o dönemde, Çankaya Karakolu, Köşk Karakolu, Motorize Devriyeler (Sepetli Motosikletler), Yakın Koruma Ekibi ve Yol Memurları olmak üzere beş ana birim şeklinde oluşturulmuştur.

Cumhurbaşkanlığı Koruma personeli 1966 yılına kadar bu şekilde hizmet verdikten sonra 1966 yılında "Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürlüğü" olarak teşkilatlanmış ve günümüze kadar da bu şekilde devam etmiştir. Kuruluşundan itibaren kendi teşkilat hiyerarşisi içerisinde Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürlüğü 1982 yılında Emniyet Genel Müdürlüğüne doğrudan bağlı birimler arasında yer almıştır.

1990 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Koruma Daire Başkanlığı'nın kurulmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürlüğü, Başbakanlık ve TBMM Koruma Müdürlükleri ile birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığına bağlanmıştır. 2003 yılında İçişleri Bakanı onayı ile Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve TBMM Koruma Müdürlükleri doğrudan Genel Müdüre bağlı birer birim haline gelmiş, 2010 yılında Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı olarak Teşkilatlanmıştır. 04.12.2018 tarihinde Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı kapanması ile birlikte, Bakanların ve ikametlerinin koruma görevi başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı görev ve sorumluluk alanı genişlemiştir.

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve aile bireylerinin can güvenliği ve saygınlığı başta olmak üzere, konut, çalışma yeri, her türlü ulaşım vasıtası ile intikali esnasında, yurt dışı ve yurt içinde bulunduğu yerlerde ve gerçekleştireceği tüm faaliyetlerinde her türlü tehdit ve tehlikeden korunabilmesi amacıyla alınacak tertip ve tedbirlerin tümü ile Konuk Devlet Başkanları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Bakanlar, İdari İşler Başkanının yakın koruma hizmetlerinden sorumludur.Ayrıca Cumhurbaşkanlığına ait tüm yerleşkelerin ve Cumhurbaşkanının bulunduğu her türlü bina ve tesisin güvenliğini sağlamakla görevlidir.

Emniyet Teşkilatı, dünyadaki güvenlik sektöründeki değişim ve gelişmelere paralel olarak sürekli kendini yenilediği gibi Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı da güvenlik ve yakın koruma konusunda dünyadaki çağdaş ülkelerin kullandığı araç, gereç ve yöntemleri kullanmayı kendine amaç edinmiş, en iyi olma yolunda gerek teknoloji gerekse eğitim alanında sürekli kendini yenilemektedir.

Cumhurbaşkanlığı Makamına gururla hizmet eden Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Emniyet Teşkilatını gerek yurtiçi gerekse yurtdışında, gerekse konuk devlet başkanları nezdinde en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içindedir. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bakanımızın ve teşkilat büyüklerimizin ayrıca yabancı devlet başkanlarının birçok kez takdirlerini kazanmıştır.