Koruklu Bamya tarifi! Masterchef Koruklu Bamya nedir, nasıl yapılır? Koruklu Bamya yemek tarifi, gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef 1 Eylül yarışmasında şefler tarafından Koruklu Bamya yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Koruklu Bamya nasıl yapılır? Koruklu Bamya yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Koruklu Bamya yemek tarifi! Koruklu Bamya nasıl yapılır? Koruklu Bamya yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Koruklu Bamya tarifi oldu. Peki en güzel Koruklu Bamya yemek tarifi nasıldır? Koruklu Bamya yemeği nasıl yapılır? Koruklu Bamya için gerekli malzemeler nelerdir?

KORUKLU BAMYA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

500 gr bamya

2 adet kuru soğan

4 adet domates

Yarım yemek kaşığı biber salçası

Yarım yemek kaşığı pul biber

Tuz

1 çay bardağı zeytinyağ

4-5 salkım koruk

KORUKLU BAMYA NASIL YAPILIR?

Öncelikle bamyayı yıkayıp temizliyoruz. Ardından soğanları doğrayıp güzelce pişiriyoruz. Salçayı ve doğranmış domatesleri de ekleyip domatesler eriyene kadar pişiriyoruz. Ek olarak korukları yıkayıp çukur bir kaba alıp eziyoruz. Ayrıca pişen domateslerin üstüne tuz ve pul biber ekleyip ardından bamyaları ekleyip korukları da ekliyoruz ve 15 dakika kadar kapağını açmadan hafif ateşte pişiriyoruz. Bir buçuk su bardağına yakın su katıp bamyaları pişene dek pişiriyoruz. Bu şekilde koruklu bamyayı yapmış oluyoruz. Afiyet olsun...