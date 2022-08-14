Koruk suyu nedir? Koruk suyu nasıl çıkarılır? Koruk suyu nasıl yapılır?

Koruk suyu nedir? sorusunun yanıtı merak edildi. Orta çağ Avrupası'nda, özellikle de Batı Avrupa'da en yaygın içeceklerden biri olan koruk suyu, o dönemde eski Fransızcadaki biçimi ile vertjus olarak anılmıştır. Şifalı içecek olarak bilinen koruk suyu, doğal içeceklerin başında geliyor. Peki, Koruk nedir? Koruk suyu nasıl çıkarılır? Koruk suyu nasıl yapılır?

Koruk suyu nasıl çıkarılır? Orta çağ Avrupası'nda, özellikle de Batı Avrupa'da en yaygın içeceklerden biri olan koruk suyu, o dönemde eski Fransızcadaki biçimi ile vertjus olarak anılmıştır. Şifalı içecek olarak bilinen koruk suyu, doğal içeceklerin başında geliyor. Peki, Koruk nedir? Koruk suyu nasıl çıkarılır? Koruk suyu nasıl yapılır? İşte detaylar...

KORUK SUYU NEDİR?

Koruk suyu olgunlaşmamış üzümleri ezip suyunu çıkartarak elde edilen oldukça ekşi, asitli bir içecektir. Orta çağ Avrupası'nda, özellikle de Batı Avrupa'da en yaygın içeceklerden biri olan koruk suyu, o dönemde eski Fransızcadaki biçimi ile vertjus olarak anılmıştır.

KORUK SUYU NASIL YAPILIR?

Koruk suyu yapmak için üzüm koruğuna, toz şekere ve ıtır otuna gerek duyulur. Itır otu halk arasında Hindişah otu adıyla da bilinir. Ham üzümler yıkandıktan sonra saplarından arındırılarak bir tencereye alınır. Pişirmeye uygun olan, ısıya dayanıklı kaba koruk meyvelerinin üzerini bir parmak geçecek kadar su konur.

KORUK HANGİ YEMEKLERDE KULLANILIR?

Sirke ve limon gibi asitli bir ürün olan koruk, yemeklerde keskinlik vermek ve ekşilik katmak için tercih edilmektedir. Bu özel içeriğin kullanımı çok eski dönemlere uzanır. Eski ve usta şeflerin oluşturduğu reçetelerde tavuk yemeklerinde, çorbalarda hatta tatlılarda bile yer almaktadır.

KORUK SUYU FAYDALARI NELERDİR?

Şifalı bir içecek olan koruk suyu, hazmı kolaylaştırır, mideyi rahatlatır, vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasını sağlar.

- Koruk suyu iştah açıcı bir özellik sağlar.

- Vücutta birikmiş olan zararlı toksinlerin atımında katkı verir.

- Antioksidan kaynağı olarak öne çıkar.

- Birçok farklı dış zararlıya karşı vücudu korur.

- Bağışıklık sistemini önemli oranda güçlendirir.

- Göz sağlığını koruyucu bir etkisi bulunur.

- Yaz aylarında serinletici bir etki verdiği için yaygın biçimde kullanılır.

KORUK SUYU MALZEMELERİ

Yapımı için malzemeler

2 salkım koruk

1 su bardağı su

Tuz

Tarifi

Asmadan koparılmış taze korukları yıkayın.

Ezerek suyunu çıkartın.

Ezilen korukların içine 1 su bardağı su ilave edin.

Korukları elle biraz sıkıp tülbentten geçirerek süzün.

Biraz tuz ilave edin.

Yemeklerin yanında içilir.