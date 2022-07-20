Koroplast halka arz ne zaman? Koroplast halka arzda hangi bankalardan işlem yapılacak

Üç işlem günü (20-21-22 Temmuz) yatırımcıdan 4,68 TL fiyatla talep toplayacak. Peki, Koroplast halka arzda hangi bankalardan işlem yapılacak? Koroplast halka arz ne zaman?

KOROPLAST HALKA ARZ NE ZAMAN?

Koroplast'ın talep toplaması, Yapı Kredi Yatırım liderliğinde 38 adet aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek. Koroplast'ın halka arz edilecek paylarının yüzde 25'inin yurt içi yüksek başvuru yapan bireysel yatırımcılara, yüzde 25'inin yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 40'ının yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 10'un da yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi hedefleniyor.

Üç işlem günü (20-21-22 Temmuz) yatırımcıdan 4,68 TL fiyatla talep toplanacak.

KOROPLAST HALKA ARZ İŞLEM YAPILAN BANKALAR

Koroplast Halka Arz Aracı Kurum ve Bankalar

Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Aktif Yatırım A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Bank A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Işık Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

TEB A.Ş. Tera Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.