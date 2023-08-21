İsrail'de koronavirüsün yeni varyantı "BA.2.86"görülmesinin ardından vatandaşlar endişelenmeye başladı. Koronavirüs yeni varyantın belirtileri nelerdir sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüsün yeni varyantı hangi ülkelerde görüldü merak konusu oldu. Peki, Koronavirüs yeni varyantın belirtileri neler? Corona yeni varyant hangi ülkelerde görüldü? Detaylar haberimizde...

KORONAVİRÜS YENİ VARYANTI HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

İsrail'de tespit edilen yeni varyantın, ABD, İngiltere ve Danimarka'dan sonra dünya üzerinde tespit edilen 4'üncü vaka olduğu ifade edildi.

KORONAVİRÜS YENİ VARYANTI BA.2.86 VİRÜSÜ NEDİR?

UKHSA'dan yapılan açıklamada, Omicron varyantının alt türü olarak ortaya çıkan yeni varyantın, yakın zamanda seyahat geçmişi olmamış bir kişide görüldüğü belirtildi. Açıklamada, "BA.2.86"nın halihazırda bulunan varyantlar ile Omicron'a genomik olarak daha uzak olduğu ve daha yüksek sayıda mutasyon geçirdiği ifade edildi.

Seyahat geçmişi olmayan bir kişide bu virüsün görülmesinin ülke içindeki bulaşmaya işaret ettiği belirtilen açıklamada, henüz yeni varyantın özellikleri ve ciddiyeti üzerine yeterli veri bulunmadığı kaydedildi.