Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Vakalar arttı mı?
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Koronavirüs vaka sayıları son günlerde iyiden iyiye artmaya başladı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı veriye göre, haftalık vaka sayıları 100 binleri aştı. Geçtiğimiz hafta 117.095 vaka görülürken, 31 kişi vefat etmişti. Peki, Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Vakalar arttı mı?
Koronavirüs vaka sayıları hızlıca artmaya devam ederken, açıklanan veriler durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Önceki hafta 117 bin 95 vaka görüldü. Peki, bu hafta vakalar arttı mı? Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?
KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
11 - 17 Temmuz 2022:
VAKA SAYISI / 226.532
VEFAT SAYISI / 96
İYİLEŞEN SAYISI / 124.732
TOPLAM VAKA SAYISI / 15.524.071
TOPLAM VEFAT SAYISI / 99.184