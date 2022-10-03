2020 yılında başlayan Koronavirüs tüm dünyayı esir aldı. Zaman zaman vaka sayıları azalmıştı ve koronavirüs bitiyor düşüncesi akıllara yer etmişti. Şimdi ise kış ayına giriş ile beraber koronavirüs vakalarının arttığı düşünülüyor. Vatandaşlar merakla koronavirüs vaka sayıları arttı mı? sorusunu araştırıyor. Peki, Koronavirüs vaka sayıları arttı mı? Güncel vaka sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vaka sayıları arttı mı? sorusu vatandaşların merak ettikleri arasında yer alıyor. Ülke gündeminden düşmeyen koronavirüs salgını halen gündemde yerini korumaya devam ediyor. Vatandaşlar ise korkulanın olduğunu düşünüyor ve Koronavirüs vaka sayıları arttı mı? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Koronavirüs vaka sayıları arttı mı? Güncel vaka sayısı kaç oldu?

KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI ARTTI MI?

2019'un son haftalarında ortaya çıkan ve dünya üzerinde 6 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgınında korkulan oldu. Temmuz ayı ortasındaki yaz dalgasından sonra ilk büyük sıçramasını yapan salgında, vaka sayıları son bir haftada yüzde 14 oranında artış gösterdi. Bağışıklığa ve aşıya karşı dirençli olan Omicron varyantıyla birlikte vakaların yeniden artışa geçtiğine vurgu yapan yetkililer insanların artık hastalığa yakalandıklarını bile fark etmediklerini aktardı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan haberde uzmanlar son bir haftada koronavirüs vakalarının yüzde 14 artış gösterdiğini duyurdu. Özellikle daha önce koronaya yakalanmayla oluşan bağışıklığa ve aşıya karşı dirençli olan Omicron varyantıyla birlikte vakaların arttığı belirtildi. Yetkililer, "Yeni Covid-19 dalgası bu kış sağlık sistemini bozabilir ve yıkıcı bir dalganın başlangıcına tanık oluyor olabiliriz" dedi. Yetkililer, aşılara dirençli Omicron varyantının ciddi bir sorun yaratabileceğini aktardı. 17 Eylül ile biten haftanın verilerini paylaşan yetkililer, "Yaklaşık 1.1 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bu Temmuz ayının ortasındaki yaz dalgasından sonra ilk büyük sıçrama" dedi. Öte yandan Covid-19 testi sayısında da düşüş olduğuna dikkat çekerek vakaların artabileceği de aktarıldı.

Covid-19 platformu ZOE uygulamasının kurucu ortaklarından Profesör Tim Spector, "Şu an yeni bir dalganın başlangıcı içindeyiz gibi görünüyor. Bu sefer, yaşlı insanların bir önceki dalgadan daha erken etkileneceğini ve hastalanacağını öngörüyoruz" dedi. Spector, "Birçok insan halen hükümetin rehberindeki semptomlara bakıyor ki bunlar yanlış. Şu an Covid-19'un üçte ikisi boğaz ağrısıyla başlıyor. Yüksek ateş ve koku kaybı artık nadir ve bu sebeple yaşılar Covid-19'a yakalandıklarını düşünmüyor" yorumunu yaptı. Boğaz ağrısı yaşayan kişilerin bu sebeple test olmadığı da belirtildi.