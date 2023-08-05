Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, koronavirüs salgınının başlangıcından itibaren tahsil edilen cezalar hakkında açıklamada bulundu. Peki, Koronavirüs cezaları iptal mi edildi? Maske cezaları silindi mi, iptal mi edildi? İşte Koronavirüs cezaları hakkında merak edilenler!

Korona cezalarının iadesi için başvuru formu yayımlandı! Bu tarihi geçirmeyin

Koronavirüs cezaları iptal mi edildi? Sorusu bir süredir gündemdeki haberler nedeniyle araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, koronavirüs salgınının başlangıcından itibaren tahsil edilen cezalar hakkında açıklamalarda bulundu ve böylece merak edilen sorular da yanıtladı. Peki, Koronavirüs cezaları iptal mi edildi? Maske cezaları silindi mi, iptal mi edildi? İşte Koronavirüs cezaları hakkında merak edilenler!

KORONAVİRÜS CEZALARI İPTAL Mİ EDİLDİ?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, koronavirüs salgınının ilk kez görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden 9 Kasım 2022 tarihine kadar geçen dönemde, tahsil edilen cezalardan vazgeçti. Cezayı ödeyen vatandaşlara ise paraları geri verilecek. Bunun için gerekli olan başvuru formu da Resmi Gazete'de yer aldı.

Tebliğde, salgının yayılmasını önlemeye dönük idari yaptırımlar kapsamında, aykırı fiiler nedeniyle tahsil edilen cezalarla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin 5 Nisan 2023 tarihli kararı hatırlatıldı. "Tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez" hükmünün Yüksek Mahkeme tarafından iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.