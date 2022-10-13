Pandemi sürecinde Biontech şirketiyle birlikte kovid-19 virüsü için mRNA aşısı geliştiren Pfizer aşıları hakkında Koronavirüs aşıları test edilmedi mi? Sorusu son zamanlarda gündemde yer alıyor. Aşının zorunlu olması ile birlikte birçok kişi Biontech aşısını tercih etti. Gündeme gelen haberlerin ardından koronavirüs aşıları test edilmedi mi? Sorusu merak edilmeye başlandı. Peki, Koronavirüs aşıları test edilmedi mi? PFİZER aşıları test edilmedi mi?

Koronavirüs aşıları test edilmedi mi? Sorusu, gündeme bomba gibi düşen açıklamanın ardından birçok kişi tarafından merak edildi ve Koronavirüs aşıları test edilmedi mi? PFİZER aşıları test edilmedi mi? Gibi sorular ile birlikte internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Birçok kişinin tercih etmiş olduğu Biontech şirketiyle birlikte kovid-19 virüsü için mRNA aşısı, akıllarda soru işareti bıraktı. Peki, Koronavirüs aşıları test edilmedi mi? PFİZER aşıları test edilmedi mi?

KORONAVİRÜS AŞILARI TEST EDİLMEDİ Mİ?

Hollandalı Avrupa Parlamentosu Milletvekili Rob Roos, Pfizer yetkilisini sorguladı: "Pfizer'in kovid aşısı piyasaya sürülmeden önce, hastalığın yayılmasını engelleyip engellemediği test edildi mi? Eğer test edildiyse, verileri komisyonumuzla paylaşmanız mümkün mü? Ve çok net bir cevap talep ediyorum: Evet ya da hayır. Teşekkürler."

Pfizer yetkilisi, testlerin yapılmadığını itiraf etti: "Aşılar piyasaya sürülmeden önce bulaşmayı engelleyip engellemediğini biliyor muyduk? Hayır, haha. Bu, şey, biliyorsunuz, bilim hızında hareket edip piyasanın nasıl işlediğini öğrenmemiz gerekiyordu."