Sıfır Kovid politikasından vazgeçen Çin'de yasak ve önlemlerin kaldırılmasıyla vakalar yeniden yükselişe geçti. Bu gelişmenin ardından Korona yeniden mi başlıyor? Korona ne oldu? Pandemi yeniden mi başlayacak? soruları gündeme taşındı.

Korona yeniden mi başlıyor? Sıfır Kovid politikasından vazgeçen Çin'de yasak ve önlemlerin kaldırılmasıyla vakalar yeniden yükselişe geçti. Bu gelişmenin ardından Korona yeniden mi başlıyor? Korona ne oldu? Pandemi yeniden mi başlayacak? soruları gündeme taşındı. Peki, Koronavirüste son durum ne?

KORONA TEKRAR MI BAŞLIYOR?

Koronavirüs önlemlerinin ani bir kararla kaldırıldığı Çin'de vaka ve ölüm sayıları hızla artıyor. Morgların dolup taştığı ülkede cesetler güpegündüz sokak ortasında yakılmaya başlandı.

PANDEMİ GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Sıfır Kovid politikasından vazgeçen Çin'de yasak ve önlemlerin kaldırılmasıyla vakalar yeniden yükselişe geçti. Hastanelerde ve morglarda bir süredir yer olmadığına dair açıklamaların ve sosyal medyadaki görüntülerin yayılmasının ardından Şangay'ın Huinan kasabasından gelen bir video gündeme bomba gibi düştü.

ÇİN'DE NELER OLUYOR?

Görüntülerde acılı ailenin, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren yakınları için yere bir çarşaf serdiği ve üzerine adamı yerleştirdikten sonra yaktığı görülüyor.

KENDİ İMKANLARIYLA YAKTILAR

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda güpegündüz sokak ortasında ya da otoparkta tören düzenleyen Çinliler, Covid-19'dan yaşamını yitiren vatandaşlarını yakarak son yolculuğuna uğurladı. Birçok çaresiz vatandaşın da yakınlarını kendi kendilerine yaktıkları görüldü.