Korona cezalarının iadesi için başvuru formu yayımlandı! Bu tarihi geçirmeyin

Tüm dünyayı esir alan koronavirüs salgının yayılmaması adına alınan tedbirlere uymayanlara para cezası kesilmişti. İdari yaptırımlar kapsamında tahsil edilen bu para cezaları vatandaşa iade edilecek. Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne verilecek başvuru formu Resmi Gazete'de yayımlanırken; başvuru için son tarih olarak 31 Aralık 2024 belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, koronavirüs salgınının ilk kez görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden 9 Kasım 2022 tarihine kadar geçen dönemde, tahsil edilen cezalardan vazgeçti. Cezayı ödeyen vatandaşlara ise paraları geri verilecek. Bunun için gerekli olan başvuru formu da Resmi Gazete'de yer aldı.

YÜKSEK MAHKEME İPTAL ETTİ

Tebliğde, salgının yayılmasını önlemeye dönük idari yaptırımlar kapsamında, aykırı fiiler nedeniyle tahsil edilen cezalarla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin 5 Nisan 2023 tarihli kararı hatırlatıldı. "Tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez" hükmünün Yüksek Mahkeme tarafından iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

31 ARALIK'A KADAR BAŞVURU YAPILMALI

Buna göre ödenen cezalar, tahsilatı yapan idari birime 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılacak başvurunun ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek usul ve esaslara göre iade edilecek. Tahsil edilen para cezalarının iadesiyle ilgili başvuru formu da Resmi Gazete ekinde yer aldı.

İşte başvuru formu: