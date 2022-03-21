KORONA AÇIKLANDI MI! 21 Mart 2022 bugünkü vaka sayısı, vefat sayısı kaç? Koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü?

Vatandaşlar 21 Mart Pazartesi günü koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 21 Mart Pazartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 21 Mart 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?

21 Mart KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

21 Mart koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı.

20 Mart PAZAR KORANAVİRÜS TESTİ SAYISI KAÇTIR?

20 Mart Pazar günü 262.116 kişiye test uygulanmıştır.

20 Mart PAZAR VAKA SAYISI KAÇTIR?

20 Mart Pazar 13.081 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

20 Mart PAZAR KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

20 Mart Pazar günü 85 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

20 Mart PAZAR KAÇ KİŞİ İYİLEŞTİ?

20 Mart Pazar 14.263vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

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