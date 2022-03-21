KORONA AÇIKLANDI MI! 21 Mart 2022 bugünkü vaka sayısı, vefat sayısı kaç? Koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü?
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21 Mart Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 21 Mart Pazartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 21 Mart Pazartesi korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?
Vatandaşlar 21 Mart Pazartesi günü koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 21 Mart Pazartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 21 Mart 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?
21 Mart koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı.
20 Mart Pazar günü 262.116 kişiye test uygulanmıştır.
20 Mart Pazar 13.081 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.
20 Mart Pazar günü 85 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.
20 Mart Pazar 14.263vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.