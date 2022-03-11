KORONA AÇIKLANDI! 11 Mart 2022 bugünkü vaka sayısı, vefat sayısı kaç? Koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü?

Vatandaşlar 11 Mart Cuma günü koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 11 Mart Cuma günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 11 Mart 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?

11 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

11 Mart koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı.

11 MART CUMA KORANAVİRÜS TESTİ SAYISI KAÇTIR?

11 MART Cumagünü 342.365kişiye test uygulanmıştır.

11 MART CUMA GERÇEK VAKA SAYISI KAÇTIR?

11 MART Cuma 25.401 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

11 MART CUMA KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

11 MART Cuma günü 123 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

11 MART CUMA KAÇ KİŞİ İYİLEŞTİ?

11 MART Cumagünü 52.269 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

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