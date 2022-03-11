KORONA AÇIKLANDI! 11 Mart 2022 bugünkü vaka sayısı, vefat sayısı kaç? Koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü?
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11 Mart Cuma koronavirüs tablosu açıklandı mı? 11 Mart Cuma günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 11 Mart Cuma korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?
Vatandaşlar 11 Mart Cuma günü koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 11 Mart Cuma günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 11 Mart 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?
11 Mart koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı.
11 MART Cumagünü 342.365kişiye test uygulanmıştır.
11 MART Cuma 25.401 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.
11 MART Cuma günü 123 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.
11 MART Cumagünü 52.269 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.
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