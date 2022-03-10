KORONA AÇIKLANDI! 10 Mart 2022 bugünkü vaka sayısı, vefat sayısı kaç? Koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü?

Vatandaşlar 10 Mart Perşembe günü koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 10 Mart Perşembe günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 10 Mart 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?

10 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

10 Mart koronavirüs tablosu açıklandı.

10 MART PERŞEMBEKORANAVİRÜS TESTİ SAYISI KAÇTIR?

10 MART Perşembe günü 358.846 kişiye test uygulanmıştır.

10 MART PERŞEMBE GERÇEK VAKA SAYISI KAÇTIR?

10 MART Perşembe 29.492 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

10 MART PERŞEMBE KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

10 MART Perşembe günü 140 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

10 MART PERŞEMBE KAÇ KİŞİ İYİLEŞTİ?

10 MART Perşembe günü 62.245

vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

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