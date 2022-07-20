1955 yılının Ocak ayında dünyaya gelen Aynur Akkum ilk sinema oyunculuk deneyimini henüz 18 yaşında iken 1973 senesinde Büyük Şamata isimli film ile gerçekleştiriyor. Peki, Korkusuz Korkak Esin kimdir? Aynur Akkum kimdir? Aynur Akkum kaç yaşında, nereli? Aynur Akkum film ve dizileri? Aynur Akkum hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

KORKUSUZ KORKAK DİZİSİNDE ESİN KARAKTERİNİ OYNAYAN AYNUR AKKUM KİMDİR?

1955 yılının Ocak ayında dünyaya gelen Aynur Akkum ilk sinema oyunculuk deneyimini henüz 18 yaşında iken 1973 senesinde Büyük Şamata isimli film ile gerçekleştirmiştir. Özellikle sinema severler tarafından usta oyuncu Kemal Sunal'ın oynadığı Korkusuz Korkak sinema filminde Esin Hanım karakteri ile hatırlanmaktadır. Film genellikle Bombacı Mülayim olarak bilinir, film de şirketin özel dosyalarını patrona götüren güzel alımlı bir katibeyi canlandırmıştır.

Aynur Akkum oynadığı sinema ve diziler;

1973 – Büyük Şamata

1978 – Son Sabah (Cemile)

1979 – Korkusuz Korkak (Esin Hanım)

2009 – Bir Bulut Olsam (Dizi – 1. Sezon)

En son 2009 senesinde rol aldığı Bir Bulut Olsam dizisinin ardından bir daha oyunculuk sektöründe yer almamıştır.