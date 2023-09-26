Korkunç iklim araştırması! Aşırı sıcaklar tüm memelileri yok edebilir

İklim uzmanları kitlesel yok oluş öngörüyor. Yeni bir çalışmaya göre, eşi benzeri görülmemiş sıcaklıklar, dinozorların neslinin tükenmesinden bu yana en büyük kitlesel yok oluşa yol açabilir. Sıcaklar, 250 milyon yıl içinde neredeyse tüm memelileri ortadan kaldırabilir.

İklim bilimcilerden korkutan senaryo! Geleceğin süper bilgisayar iklim modelini oluşturan bilim insanları kitlesel yok oluş uyarısında bulundu. Araştırmaya göre, aşırı sıcaklık nedeniyle memelilerin 250 milyon yıl içinde neslinin tükenmesi mümkün olabilir.

Nature Geoscience dergisinde yayımlanan, Bristol Üniversitesi liderliğindeki araştırmaya göre, uzak geleceğin ilk süper bilgisayar modelleri sunuldu. Modele göre, dünya kıtaları eninde sonunda birleşerek tek bir bölge oluşturduğunda, aşırı iklim koşullarının nasıl yoğunlaşacağı çarpıcı bir şekilde ortaya çıkıyor. Sıcak süper kıta, kuru ve büyük ölçüde yaşanamaz olacak.

ÖLÜMCÜL ÜÇLÜ KOMBİNASYON HESAPLANDI

Uzmanlar, yaklaşık 250 milyon yıl içinde neredeyse tüm memelileri tehlikeye atabilecek, benzeri görülmemiş küresel ısı nedeniyle yaklaşan bir kitlesel yok oluş konusunda uyarılarda bulundu.

Süper kıtanın oluşumundan kaynaklanan aşırı sıcaklık nedeniyle memelilerin, doğal olarak insanlığın 250 milyon yıl içinde yok oluşu söz konusu olabilir. Araştırmada, daha sıcak bir güneş, artan CO2 ve kıtasal etkilerin kombinasyonu hesaplandı. Bu yok oluş, dinozorların neslinin tükenmesinden sonra en büyük kitlesel yok oluş olabilir.

GEZEGEN GÜN GEÇTİKÇE ISINACAK

Hesaplamalara göre, güneş daha parlak hala gelecek ve daha fazla enerji yayacak. Böylelikle dünya ısınabilir ve yüksek sıcaklıklar meydana gelebilir.

Yerkabuğunda meydana gelen ve süper kıta oluşumuyla sonuçlanan tektonik süreçler aynı zamanda daha sık volkanik patlamalara yol açabilir. Böylelikle atmosfere büyük karbondioksit salınımı olabilir. Bu da gezegenin daha da ısınmasını ortaya çıkarabilir.

CANLILAR ADAPTE OLMAKTA ZORLANABİLİR

İnsanlar da dahil olmak üzere memeliler, aşırı hava koşullarına adapte olabildi ve tarihsel olarak hayatta kalmayı başardı. Ancak aşırı sıcaklara toleransın düşük olması bu süreçte hayatta kalmayı zorlaştırabilir. Simülasyonlar gerçekleşirse dünya yaşanmaz bir hale gelebilir.

Mavi gezegen, birçok memelinin hayatta kalamayacağı derecede ısınabilir ve gelecekteki bu kıtanın yalnızca %8 ila %16'sı yaşanabilir hale gelebilir.

Bristol Üniversitesi Kıdemli Araştırma Görevlisi, başyazar Dr. Alexander Farnsworth, daha sıcak güneş ve atmosferde daha fazla CO2 ve ısının çok daha fazla artmasından oluşan üçlü bir felaketi vurguladı. Farnsworth, bu durumun memeliler için yiyecek ve su kaynaklarından yoksun bir ortam olduğuna dikkat çekti.

Dr. Farnsworth, "40 ila 50 santigrat derece arasındaki yaygın sıcaklıklar ve hatta yüksek nem seviyeleriyle birleşen günlük aşırı sıcaklıklar, sonuçta kaderimizi belirleyecektir. Diğer birçok türle birlikte insanlar da bu ısıyı ter yoluyla atamadıkları ve vücutlarını serinletemedikleri için yok olacaklardır." dedi.

Araştırma Görevlisi Dr. Eunice Lo ise şunları söyledi: "İnsanların sera gazı emisyonlarının bir sonucu olan mevcut iklim krizini gözden kaçırmamak hayati önem taşıyor. 250 milyon yıl sonra gezegenin yaşanmaz hale geleceğini öngörürken, bugün zaten insan sağlığına zarar veren aşırı sıcaklıklarla karşı karşıyayız. Bu nedenle net sıfır emisyona mümkün olan en kısa sürede ulaşmak çok önemli."

Kaynak: Nature Geoscience