Korku Takvimi Fragman

En büyük hayali ünlü bir oyuncu olmak olan Hülya kimsesiz büyümüştür. Yıllar sonra bir gün beklediği başrol teklifi gelir. Fakat bilmiyordur ki o başrolü oynamayacak, hayat onunla acımasız bir şekilde oynayacaktır. Film setine giderken karşılaştığı talihsiz kazayla başlayan serüven en masum olay olacaktır. Hayallerine ulaştığı çekimlerin başladığı günün gecesi anlam veremediği olaylarla karşılaşır. Kabuslarındaki adam gerçekte kimdir? Ölmüş olan ailesi Hülya'dan ne istemektedir? Bu ve bunun gibi cevabını bilmediği birçok soruyu çözmeye çalışırken kendisini bir kördüğümün ortasında bulacaktır. Kabus ve halüsinasyonlarla gerçekler arasındaki sınırlar zorlanırken, olaylar esrarengiz bir hal alacaktır. Kabullenemediği gerçeklerle yüzleşen Hülya'nın artık tek hayali içine düştüğü labirentten kurtulmaktır.

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