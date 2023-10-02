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Korktukları başlarına geldi! Aston Villa'nın kadın takımı "Tüm hatlarımız belli" dedikleri formayla maça çıktı

Yeni sezon formalarının ıslandığında vücuda yapıştığını belirten Aston Villa Kadın Futbol Takımı'nda oyuncuların tüm hatlarının belli olmasından tedirgin olduğu basına yansımıştı. İngiliz ekibi, yeni formalarıyla çıktığı merakla beklenen ilk maçında Manchester United Kadın Futbol Takımı'na 2-1 mağlup oldu.