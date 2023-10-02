Korktukları başlarına geldi! Aston Villa'nın kadın takımı "Tüm hatlarımız belli" dedikleri formayla maça çıktı
Yeni sezon formalarının ıslandığında vücuda yapıştığını belirten Aston Villa Kadın Futbol Takımı'nda oyuncuların tüm hatlarının belli olmasından tedirgin olduğu basına yansımıştı. İngiliz ekibi, yeni formalarıyla çıktığı merakla beklenen ilk maçında Manchester United Kadın Futbol Takımı'na 2-1 mağlup oldu.
Aston Villa Kadın Futbol Takımı, sezonun ilk lig maçında Manchester United'a 2-1 kaybetti. Aston Villa'da futbolcular daha önce yaptığı açıklamada yeni sezon formalarından şikayet ederek, vücutlarına yapıştığını belirtmişti.
MAÇA ODAKLANMAKTA ZORLUK YAŞAYACAKLARI KONUŞULMUŞTU
İngiliz basınında yer alan haberde; kadın futbolcuların formaların değişmesini talep ettiği belirtilmişti. Formaların terden ıslanması sonrası vücutlarına yapışacaklarını belirten futbolcuların, maça odaklanmakta güçlük yaşayacağını ifade edilmişti.
AÇILIŞ MAÇINI KAYBETTİLER
Aston Villa Kadın Futbol Takımı, sezonun ilk lig maçını Manchester United Kadın Futbol Takımı'na 2-1 mağlup oldu.
Maçtan kareler: