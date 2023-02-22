Korkmaz Yiğit kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Korkmaz Yiğit'in hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Korkmaz Yiğit geliyor. Peki, Korkmaz Yiğit kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi? İşte detaylar...

Korkmaz Yiğit'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Korkmaz Yiğit kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği nedir? İşte ayrıntılar...

KORKMAZ YİĞİT KİMDİR?

Korkmaz Yiğit (10 Nisan 1943, Erzincan - ), Türk iş insanıdır.

Kars'tan Erzincan'a göç eden Azeri asıllı bir ailenin çocuğu olarak Erzincan'da dünyaya geldi. İstanbul'a göç ettikten sonra ortaöğretimini Pertevniyal Lisesi'nde, yükseköğretimini İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde yapmıştır. Mezun olduktan sonra müteahhitlik yapmaya başlamıştır. 90'lı yıllarda İstanbul'da üst-gelir grubuna dönük inşaat projeleriyle ismini duyurdu.

1990'ların ortasından itibaren farklı sektörlerde büyümeyi ve gelişmeyi seçti. 1997 yılında Doğuş Grubu'ndan Bank Ekspres'i 85 milyon dolara satın aldı. Aynı yıl şirketleri bir bünyede toplamak için Korkmaz Yiğit Holding'i kurdu. 1998 yılında Kanal 6, Kanal E, Genç TV, Renk TV, TV 2000 ve Virgin TV televizyon kanalları ile Yeni Yüzyıl, Ateş ve Milliyet gazetelerini satın alarak medya sektörüne adım attı.

Beşiktaş'ın Arnavutköy semtindeki Anadolu lisesini yenilemiştir ve Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi olarak açmıştır.