Korkmaz Karaca kimdir? Korkmaz Karaca kaç yaşında, nereli? Korkmaz Karaca hayatı ve biyografisi! - Haberler

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Korkmaz Karaca hakkında araştırmalar yapılıyor. Korkmaz Karaca kimdir? Korkmaz Karaca kaç yaşında, nereli? Korkmaz Karaca hayatı ve biyografisi!

KORKMAZ KARACA KİMDİR?

İş İnsanı ve Profesyonel Yönetici

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi

Ak Parti MKYK Üyesi

Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı

1978 yılında İstanbul'da doğdu. Baba tarafından Ardahanlı; anne tarafından ise Rumeli Mübadili bir aileye mensuptur. İlköğrenimini Maltepe'de Feyzullah Efendi İlkokulu'nda, orta ve lise öğrenimini ise Marmara Koleji'nde tamamladı.

Üniversite eğitimine Uludağ Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi alanında başlayan Karaca yüksek tahsilini yurt dışında iş idaresi eğitimi ile tamamladı. Lise yıllarından itibaren aktif olarak iş hayatına atılan Korkmaz Karaca birçok özel sektör kuruluşunda üst düzey yönetici olarak görev yaptı.

Gübre, hurda ve doğalgaz sektöründe uluslararası bir firma olarak faaliyet gösteren "Indagro Group"'un Türkiye Temsilciliğini yaptı.

Çalık Holding, DAP Holding, Doğan Holding, Acarlar İnşaat, Sütaş A.Ş., Tahincioğlu Gayrimenkul, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere birçok özel sektör ve kamu şirketine danışmanlık hizmeti verdi. Sözcü Gazetesi ve İnternethaber Medya grubunda yazıları yayınlandı. 2007-2009 yılları arasında Fox Tv'de İş ve Siyaset dünyasını konuk aldığı TV programları yaptı. 2010-2017 yılları arasında Deniz Baykal'ın Danışmanlığı görevinde bulundu.

Türkiye Başkanlık sistemi ile birlikte hayata geçen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan Ekonomi Politikaları Kurulu'na 8 Ekim 2018 tarihli kararla Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi olarak atandı. 23 Mart 2021 tarihinde yapılan Ak Parti Büyük Kongresinde MKYK üyesi olarak seçildi. 19 Nisan 2021 tarihinde, Ak Parti Yerel Yönetimler Başkanı Sayın Mehmet Özhaseki Bey'in önermesi; T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın olurları ile, Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Bugüne kadar birçok televizyon programına konuk ve yorumcu olarak katılan Korkmaz Karaca iyi derecede İngilizce bilmektedir. Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi olan Korkmaz Karaca; Merve Karaca ile evli olup,İpekKaraca isimli bir kız evlada sahiptir.

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