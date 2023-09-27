Köri soslu Tavuk tarifi! MasterChef Köri soslu Tavuk nasıl yapılır?
MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Köri soslu Tavuk hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Köri soslu Tavuk hazırladı. Peki, Köri soslu Tavuk nedir? Köri soslu Tavuk nasıl yapılır? Köri soslu Tavuk nedir?
Tavuklu lezzetler lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Köri soslu Tavuk ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Köri soslu Tavuk nasıl yapılır? Köri soslu Tavuk nedir? Köri soslu Tavuk nasıl yapılır, Köri soslu Tavuk yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Köri soslu Tavuk yapıldı, evde klasik Köri soslu Tavuk yapıldı! İşte en güzel Köri soslu Tavuk!
KÖRİ SOSLU TAVUK TARİFİ!
1 çay kaşığı köri, 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı tuz, 300 gr. kemiksiz tavuk eti, 1 yemek kaşığı beyaz un, 1 su bardağı soğuk süt, 1 tane soğan,
Köri Soslu Tavuk Tarifi,
- Öncelikle Tavukları küp küp doğruyoruz. Yıkıyoruz. Yayvan bir tencerede ya da tavada sıvı yağ koyup kızdırıp tavukları atıyoruz.
- Daha sonra Küçük küpler halinde doğranmış soğanları da ilave edip kavurmaya başlıyoruz. Rengi değişen tavuk ve soğanları bir kaba alıyoruz. Tavuğu kavurduğumuz tencereye tereyağını koyup eritiyoruz. Un ekleyip köpük köpük olana kadar kavuruyoruz. Üzerine soğuk süt ilave edip karıştırıyoruz.
- ArdındanTuz köri ilave ediyoruz. Hafif yoğunlaşmaya başlayacaktır.Bu aşamada kavurduğumuz tabağa aldığımız tavuğu ilave edip karıştırıp kısık ateşte tavuk sosu çekene kadar ara ara karıştırarak pişiriyoruz..