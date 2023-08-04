Korhan Berzeg, bir süre boyunca ABD'deki Dünya Bankası'nda ekonomi uzmanı olarak görev yapmış ve ardından emekli olup İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlamıştır. 17 Haziran tarihinde, Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken, Tina adlı doberman cinsi köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıkan eşi Korhan Berzeg, geri dönmedi. Peki, Korhan Berzeg kimdir?

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kaybolan ve adeta sırra kadem basan Korhan Berzeg her yerde aranıyor. Çok az insanın yaşadığı Armutlu kırsal mahallesinde bulunan 83 yaşındaki Korhan Berzeg'in kaybolmasının ardından günler. Peki Korhan Berzeg kimdir? Kayıp ekonomist Korhan Berzeg hayatı ve biyografisi!

KORHAN BERZEG KİMDİR?

Uzun yıllar Amerika'da Dünya Bankası'nda görev alan ve bir süre de İstanbul'da finans üzerine çalışan Korhan Berzeg'in geçmiş yıllarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile beraber mesai yaptıkları anlaşıldı. Ailesi, Mehmet Şimşek'in bakan olması sonrasında Korhan Berzeg'in 'Mehmet, ekonominin başına geçerse kısa sürede Türkiye'nin ekonomisi düzelir' şeklinde yorumda bulunduğunu söyledi.