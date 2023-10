Korhan Berzeg, emekli olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) çalıştığı Dünya Bankası'ndan ayrıldı ve tatil için Türkiye'nin Balıkesir ilinin Gönen ilçesine geldi. Yaşlı adam aniden kayboldu. Ailesi, yakınları ve vatandaşlar merak ediyor Korhan Berzeg bulundu mu? Korhan Berzeg kimdir, kaç yaşında, nereli, neden kayboldu? İşte detaylar…

KORHAN BERZEG BULUNDU MU?

Korhan Berzeg, bir süre boyunca ABD'deki Dünya Bankası'nda ekonomi uzmanı olarak görev yapmış ve ardından emekli olup İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlamıştır. Mayıs ayında ise tatil için eşi Angela Berzeg (80) ile birlikte Gönen'in kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine gelmiştir. 17 Haziran tarihinde, Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken, Tina adlı doberman cinsi köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıkan eşi Korhan Berzeg, geri dönmedi. Eşinin cep telefonunu evde bıraktığını fark eden Angela Berzeg, eşinin hala geri dönmemesi üzerine jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine, bölgeye AFAD, AKUT ekipleri ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri sevk edildi. Arama çalışmalarına Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (GÖNDAK), sivil toplum kuruluşları ve çevre illerden gelen arama kurtarma ekipleri de destek verdi.

KORHAN BERZEG EN SON NEREDE GÖRÜLDÜ?

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kaybolan ve adeta sırra kadem basan Korhan Berzeg her yerde aranıyor. Çok az insanın yaşadığı Armutlu kırsal mahallesinde bulunan 83 yaşındaki Korhan Berzeg'in kaybolmasının ardından 8 gün geçti. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gönen Kaymakamı Arslan Yurt arama kurtarma çalışmalarına katılarak Gönen Jandarma komutanlığından bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Gönen Armutlu kırsal mahallesinde oturan 83 yaşındaki Korhan Berzeg 17 Haziran cumartesi günü sabaha karşı evinden köpeği ile 1 saatlik doğada yürüyüş yapmak için çıktı ve bir daha da geri dönmedi. Eşi Angela Berzeg (80), o esnada kahvaltıyı hazırlarken Korhan Berzeg, köpeği ile 1 saatlik çıktığı yürüyüşten eve dönmemesi üzerine aile, kayıp bildirimi için jandarmaya aradı.

Jandarma ekipleri, komando timleri, Göndak, Sarr arama kurtarma, JASAT, Gönen Orman İşletme Şefliği, ve Artema yürüyüş grubunun da katıldığı arama kurtarma çalışmaları 83 yaşındaki Korhan Berzeg'in bulunması için halen devam ediyor. 8 gün geçmesine rağmen devlet tüm imkanları kullanarak havadan dron ile, karadan da ekipler halinde aramaları sürdürüyor.

KORHAN BERZEG KAYIP MI, KAÇIRILDI MI?

Korhan Berzeg'in sır dolu kayboluşu herkesi endişelendirirken, farklı senaryolar da gündeme gelmeye başladı. Berzeg Ailesi, günlerdir yapılan aramalar için yetkililere teşekkür ederken, en ufak bir iz dahi bulunmaması dolayısı ile Korhan Berzeg'in kaçırılmış olabileceğini düşünmeye başladı. Aile, küçük bir köy olan Armutlu'da kimseden şüphelenmediklerini ifade etti.

Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg "Her zamanki saati 08.00'de kalktı, bizim birde cins köpeğimiz var. Onunla birlikte doğada yürüyüşe çıktı. Normal şartlarda 1 saat içinde eve gelirdi ve birlikte kahvaltımızı yapardık. 2 saat boyunca bekledim. Gelmeyince akrabamız olan Levent Berzeg'in yanına gittim ve durumu Jandarma Ekiplerine bilgi verdik. Yakınlardan seslendik ama ses alamadık. 17 Haziran cumartesi günü saat 08.30'da evde köpeği ile birlikte çıktı o çıkış bir daha haber alamadık. Akli dengesi yerinde ancak yakın yaşandıklarını bazen unutuyor. Umarım bir şey olmaz eve döner" şeklinde konuştu.

Angela Berzeg, eşine kısa süre önceAlzheimer teşhisi konulduğunu söylerken, hastalığın henüz çok başında olduğunu oldukça dinç ve sağlıklı olduğunu ifade etti.

Korhan Berzeg'in İngiltere'de yaşayan kızı Nisa Berzeg ise şunları söyledi: "Bir hafta öncesine kadar her şey normaldi. Buraya bir hafta önce gelmeden önce her şey yolundaydı. Babam 83 yaşında. Oldukça dinç ve güçlü. Daha 2 sene öncesine kadar tenis oynuyordu. Son derece sağlıklı, bilinci yerinde. Bir sağlık problemi yok. Hiç bir iz bulunmadı. Ne bir ayak izi, ne de bir kan izi. Kaçırılmaktan başka bir şey düşünmüyorum. Ne köpekten, ne de Korhan Bey (babası) hiç bir iz yok. Jandarma her yerde arıyor. Köyde hep aileler oturuyor. Burada kimseden şüphelenmiyorum. Belki bir fidye olabilir. Bir telefon gelmedi ama olabilir".

KORHAN BERZEG KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, NEDEN KAYBOLDU?

Korhan Berzeg, 1940 yılında Balıkesir'de doğmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) ekonomi alanında profesör olarak görev yapmıştır. Sonrasında ABD'ye giderek Dünya Bankası'nda çalışmış ve emekli olmuştur. Ayrıca, Korhan Berzeg, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in üniversitedeki hocalarındandır.