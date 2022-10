Yazar ve film yönetmeni olan Korhan Abay kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamlayan Korhan Abay kaç yaşında ve kimdir merak ediliyor. Korhan Abay kimdir? Korhan Abay kaç yaşında, nereli? Korhan Abay biyografisi! Korhan Abay kimdir? Korhan Abay kaç yaşında, nereli? Korhan Abay biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

KORHAN ABAY KİMDİR?

Korhan Abay (1954, İstanbul), Türk oyuncu, yazar, film yönetmeni, film yapımcısı ve sunucu. 1972 yılında Galatasaray Lisesi'ni, 1978'de İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. 1974-1985 yılları arasında yirmiyi aşkın tiyatro oyununda, on kadar sinema filminde aktörlük yaptı. 1983 yılında Hayvanat Bahçesi adlı oyunda yazar, oyuncu ve yapımcı, 1986-1987 Büyük Koşu adlı 3 bölümlük TV dizisinde, yazar, yönetmen, oyuncu ve yapımcı olarak görev yapan sanatçı, 1987-1998 yılları arasında büyük bölümü canlı yayın olmak üzere çok sayıda televizyon programında sunucu, danışman, yazar, genel yönetmen ve yapımcı olarak görev yaptı.

1988-1989 Gülhane Çocuk ve Gençlik Festivalleri'nde Genel Sanat Yönetmenliği de yapan Korhan Abay, ayrıca İstanbul Uluslararası Film, Çeşme Uluslararası Müzik ve Antalya Altın Portakal Film Festivallerinde, Best Model Of The World, Mr.World, Henry Ford European Conservation Awards, Afife Tiyatro Ödülleri, Aydın Doğan Ödülleri gibi çok sayıda ulusal ve uluslararası festival, yarışma ve ödül törenlerinde sunuculuk yapmıştır. Ayrıca Türkiye'de gerçekleştirilen 2004 Eurovision Şarkı Yarışması'nda sunuculuk görevi TRT tarafından Meltem Cumbul ile birlikte Korhan Abay'a verilmiştir.

Özel uçak pilotu (P.P.L, çok motor ve alet uçuşu sertifikası) olan Korhan Abay, yaklaşık 1300 uçuş saatiyle Türkiye'nin en deneyimli P.P.L sahiplerindendir.

Korhan Abay, doğaçlama 3 dilde (Türkçe, Fransızca, İngilizce), önceden hazırlık yapmak şartıyla da 8 dilde (İtalyanca, Rusça, İspanyolca, İsveççe, Almanca) sunuculuk yapabilen Türkiye'nin tek sanatçısı olduğu gibi, dünyadaki az sayıda isim arasındadır.

Filmleri

Se Upp För Dårarna, (2007) (Dr. Sinan Demiroğlu)

Ev Hali (Tolga), (2002) (TV dizisi)

Alamancının Karısı (Cemil), (1987)

Büyük Koşu, (1987) (TV dizisi)

Kıskıvrak (Selçuk), (1986)

Şıpsevdi (Raci), (1977) (TV dizisi)

Mahallede Şenlik Var, (1976)

Kötüler de Ağlar, (1976)

Canavar Cafer, (1975)

Kazım'a Ne Lazım, (1975)

Soysuzlar, (1975)