Kararla Kara Kuvvetleri Komutanlığından 119 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 30 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 38 generalin ataması yapıldı. Merak edilenler arasında ise Korgeneral Veli Tarakcı kaç yaşında, nereli? 3'üncü Ordu Komutanlığı'na kim atandı? soruları yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 187 general ve amiralin görev yerleri belirlendi. Arama motorlarında ise Korgeneral Veli Tarakcı kaç yaşında, nereli? 3'üncü Ordu Komutanlığı'na kim atandı? soruları aratılıyor.

KORGENERAL VELİ TARAKCI KİMDİR?

Veli Tarakcı (20 Ağustos 1963) Türk asker. 20 Ağustos 1963 tarihinde Ankara'da doğdu.

1984'te Kara Harp Okulunu, 1985'te Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümeninde sınıf eğitimini tamamladı. Kara Harp Akademisinden kurmay subay olarak mezun oldu.

2004'te tank kurmay albay rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2010'a kadar Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Eğitim ve Öğretim Başkanlığı Eğitim şube müdürlüğü yaptı.

2010'da tuğgeneral rütbesine terfi etti. 2010-2012 arası 20. Zırhlı Tugay, 2012-2014 arası 2. Zırhlı Tugay komutanlığı yaptı.

2014'te tümgeneral rütbesine terfi etti. 2014-2015 arası Millî Savunma Bakanlığı Cari Mal ve Hizmet Tedarik daire başkanlığı, 2015-2016 arası Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı Tedarik ve İnşaat yardımcılığı, 2016-2017 arası Millî Savunma Bakanlığı müsteşar yardımcılığı, 2017-2018 arası 23. Piyade Tümeni komutanlığı, 2018-2020 arası 9. Kolordu komutanlığı yaptı.

2020'de korgeneral rütbesine terfi etti. 2020-2023 yılları arasında Türk Kara Kuvvetleri kurmay başkanlığı yaptı. 2023'te 3. Ordu komutanlığına atandı.

KORGENERAL ERGÜN KURMAY BAŞKANLIĞI'NA ATANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı General Atama Listesi'ne göre Orgeneral İrfan Özsert Genelkurmay 2'nci Başkanlığına, Orgeneral Kemal Yeni Ege Ordusu Komutanlığına (İntibak), Korgeneral Veli Tarakcı 3'üncü Ordu Komutanlığına, Korgeneral Levent Ergün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığına, Korgeneral Metin Tokel 2'inci Ordu Komutanlığına, Korgeneral Zorlu Topaloğlu Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığına, Korgeneral Sezai Öztürk 3'üncü Kolordu Komutanlığına, Tümgeneral Muammer Alper 5'inci Kolordu Komutanlığına, Tümgeneral Tevfik Algan 9'uncu Kolordu Komutanlığına atandı.

ÖZSOY SİBER SAVUNMA KOMUTANLIĞI'NA GETİRİLDİ

Listeye göre, Tümgeneral Burhan Aktaş Genelkurmay Personel Başkanlığına, Tuğgeneral Sait Cengiz Özsoy Genelkurmay MEBS ve Siber Savunma Komutanlığına getirildi.

TÜMAMİRAL KAYA MAYIN FİLOSU KOMUTANLIĞI'NA ATANDI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Amiral Atama Listesi'ne göre Koramiral İbrahim Özdem Koçer Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığına, Tümamiral Mustafa Kaya Mayın Filosu Komutanlığına atandı. Tuğamiral Mehmet Savaş Eser Deniz Hava Komutanı, Tuğamiral Mustafa Biçen ise Çanakkale Boğaz Komutanı olarak görev yapacak.

TÜMGENERAL ÖZMEN HAVA SAVUNMA KOMUTANLIĞI'NA

Hava Kuvvetleri Komutanlığı General Atama Listesi'ne göre de, Orgeneral İsmail Güneykaya Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına, Korgeneral Erdoğan Gür Hava Eğitim Komutanlığına, Tümgeneral Ergin Dinç Hava Harp Okulu Komutanlığına, Tümgeneral Ali Özmen Hava Savunma Komutanlığına, Tümgeneral Kemal Turan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığına atandı.