Körfez'de TIR ve 2 araca çarpan otomobilin kazası: 3 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde D-100 kara yolunda meydana gelen kazada, otomobilin TIR ve 2 araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.