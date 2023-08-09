Körfez'de Akaryakıt İstasyonunda Otomobil Yangını

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda park halindeyken motor kısmından alev alan bir otomobilde çıkan yangına istasyon çalışanları müdahale etti.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde akaryakıt istasyonunda park halindeyken motor kısmından alev alan otomobildeki yangına, istasyon çalışanları hortumla su tutarak müdahale edip, söndürdü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda park halindeki S.Ö'ye ait 34 YF 370 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Araçtan dumanlar çıktığını fark eden istasyon çalışanları, hortumla müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri de otomobilde soğutma çalışması yaptı.

Aracın motor kısmının zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.