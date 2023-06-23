Kore salçası nedir? Kore salçası (Gochujang) nasıl yapılır? Gochujang tarifi! Gochujang için gerekli malzemeler nelerdir? Gochujang nasıl bir ürün?
Gündem Haberleri
Masterchef'te bugün yaratıcılık oyununda yarışmacılara patlıcanla birlikte Kore salçası yani Gochujang ürünü verildi. Bunun ardından izleyiciler Kore salçası nedir merak etti. Peki, Kore salçası nedir? Kore salçası (Gochujang) nasıl yapılır? Gochujang tarifi! Gochujang için gerekli malzemeler nelerdir? İşte detaylar...
Kore salçası nedir, ne demek? Kore salçasının diğer bir adı nedir? Gochujang nedir, ne demek? Gochujang acı mı, tatlı mı? Gochujang nasıl bir sos? Kore salçası nedir? Kore salçası (Gochujang) nasıl yapılır? Gochujang tarifi! Gochujang için gerekli malzemeler nelerdir? Gochujang nasıl bir ürün? İşte ayrıntılar...
Gochujang, acı biber tozu, yapışkan pirinç, meju (mayalanmış soya fasulyesi) tozu, yeotgireum (arpa malt tozu) ve tuzdan yapılan, tuzlu, tatlı ve baharatlı fermente bir çeşnidir. Geleneksel olarak jangdokdae adı verilen yükseltilmiş bir taş platformda fermente edilir. Tatlılık, fermantasyon işlemi sırasında sakkaritize enzimlerle kültürlenen pişmiş yapışkan pirinç nişastasından gelir.
Her yıl Kuzey Jeolla iline bağlı Gochujang köyünde Sunchang Gochujang Festivali düzenlenmektedir.
- 2 su bardağı pul biber
- 1 su bardağı pirinç unu
- 1 su bardağı kırmızı soya fasulyesi (fermente edilmiş)
- 1/2 su bardağı tatlı pirinç unu (sütlaç pirinci unu da kullanabilirsiniz)
- 1/2 su bardağı malt şurubu veya bal
- 1 yemek kaşığı deniz tuzu
- 4 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 yemek kaşığı susam yağı
- Bir kapta, pul biberi 1 su bardağı sıcak suyla karıştırın ve 30 dakika bekletin. Ardından bir elek veya süzgeç yardımıyla suyunu süzün ve bir kenarda bekletin.
- Fermente edilmiş kırmızı soya fasulyesini bir blender veya mutfak robotunda püre haline getirin. Pürüzsüz bir kıvam elde etmek için gerekirse biraz su ekleyebilirsiniz.
- Bir tencereye pirinç ununu ekleyin ve orta ateşte sürekli karıştırarak hafifçe kavurun. Pirinç unu hafifçe kahverengi olana kadar yaklaşık 5 dakika pişirin.
- Pirinç ununun üzerine 2 su bardağı su ekleyin ve karıştırarak topakların yok olmasını sağlayın. Kaynamaya başladığında ateşi kısın ve karışımı sürekli karıştırarak 10 dakika daha pişirin.
- Pirinç unu karışımını bir kenarda soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra püre haline getirdiğiniz fermente soya fasulyesini ekleyin ve iyice karıştırın.
- Malt şurubu veya balı, ezilmiş sarımsakları, deniz tuzunu ve susam yağını ekleyin. Tüm malzemeler iyice karışana kadar tekrar karıştırın.
- Karışımı temiz bir cam kavanoza aktarın ve kapağını sıkıca kapatın.
- Kavanozu serin, karanlık bir yerde 1 hafta boyunca fermente etmeye bırakın. Gochujang'ın tadı ve kıvamı bu süre zarfında gelişecektir.
- Ev yapımı gochujang'ı buzdolabında saklayabilirsiniz ve gerektiğinde yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Gochujang, Kore yemeklerine karakteristik tat ve baharatlılık katan lezzetli bir salçadır.