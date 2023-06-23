Masterchef'te bugün yaratıcılık oyununda yarışmacılara patlıcanla birlikte Kore salçası yani Gochujang ürünü verildi. Bunun ardından izleyiciler Kore salçası nedir merak etti. Peki, Kore salçası nedir? Kore salçası (Gochujang) nasıl yapılır? Gochujang tarifi! Gochujang için gerekli malzemeler nelerdir? İşte detaylar...

Kore salçası nedir, ne demek? Kore salçasının diğer bir adı nedir? Gochujang nedir, ne demek? Gochujang acı mı, tatlı mı? Gochujang nasıl bir sos? Kore salçası nedir? Kore salçası (Gochujang) nasıl yapılır? Gochujang tarifi! Gochujang için gerekli malzemeler nelerdir? Gochujang nasıl bir ürün? İşte ayrıntılar...

KORE SALÇASI (GOCHUJANG) NEDİR?

Gochujang, acı biber tozu, yapışkan pirinç, meju (mayalanmış soya fasulyesi) tozu, yeotgireum (arpa malt tozu) ve tuzdan yapılan, tuzlu, tatlı ve baharatlı fermente bir çeşnidir. Geleneksel olarak jangdokdae adı verilen yükseltilmiş bir taş platformda fermente edilir. Tatlılık, fermantasyon işlemi sırasında sakkaritize enzimlerle kültürlenen pişmiş yapışkan pirinç nişastasından gelir.

Her yıl Kuzey Jeolla iline bağlı Gochujang köyünde Sunchang Gochujang Festivali düzenlenmektedir.

GOCHUJANG İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

2 su bardağı pul biber

1 su bardağı pirinç unu

1 su bardağı kırmızı soya fasulyesi (fermente edilmiş)

1/2 su bardağı tatlı pirinç unu (sütlaç pirinci unu da kullanabilirsiniz)

1/2 su bardağı malt şurubu veya bal

1 yemek kaşığı deniz tuzu

4 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı susam yağı

GOCHUJANG NASIL YAPILIR?