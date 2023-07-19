Kore Dostluk ve Kültür Turu Düzenleniyor

Kore Turizm Organizasyonu (KTO) ve Asiana Havayolları, Kore Savaşı ateşkesinin 70'inci yılı ve Cumhuriyeti'in kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla Kore Dostluk ve Kültür Turu düzenliyor. Tur programı, Kore'nin kültürel ve tarihi güzelliklerini keşfetmek için bir fırsat sunuyor.

Kore Turizm Organizasyonu (KTO) ve Asiana Havayolları, iki ülkenin kardeşliğini pekiştirmek ve Kore Savaşı ateşkesinin 70'inci yılı ile Cumhuriyeti'in kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla Kore Dostluk ve Kültür Turu'nu düzenliyor. Kore Dostluk ve Kültür Turu, 6 Eylül ve 18 Ekim tarihlerinde yapılacak. Kore gazileri ve şehit yakınları için tur fiyatında özel indirim sağlanacak.

6 Eylül ve 18 Ekim'de yeniden düzenlenecek olan tur organizasyonunun içeriğinde; Kore'yi yakından anlayabilmek ve kültür yakınlaşmasını sağlamak adına Kore Yemekleri Yapım Atölyesi, Busan Tekne Gezisi, 2009 yılında restore edilen karakteristik Gamcheon Köyü'nde rengarenk evler-sokak graffitileri ve heykeller, X the Sky ile gökyüzünden Busan şehrini panoramik keşif, Kore'nin meşhur alışveriş caddelerinin gezilmesi seyahate keyif katan unsurlar arasında olacak. Busan'daki eşsiz deneyim Haeundae Sahil Treni ile Kore'nin denizle birleşen bambaşka görselliklerine keyifli bir tren seyahati ile farkı açıdan da bakabilmek de mümkün olacak.

Unesco Dünya Kültür Mirası Alanları olan Gyeongju bölgesi ve Haedong Yonggungsa Temple, Kore Halk Köyü gibi tarihi-kültürel yerler de ülkeyi yakından tanıtan güzelliklerin yanı sıra tura değer katan diğer unsurlar. Tüm bunların yanı sıra, Busan'daki Birleşmiş Milletler Anıt Parkı'nda Türk Şehitliği ziyareti, Yongin-Seoul'de Türk Kahraman Askerleri Anıtı ve Kuzey ile Güney Kore'yi ayıran savaş sonrasında yapılan tarafsız DMZ bölgesinin keşfi de tur programının renkleri arasında yer alıyor.

İLK TUR HAZİRANDA YAPILDI

Geçtiğimiz haziran ayı sonunda ilki gerçekleştirilen tur programına 10'u Kore gazilerinin yakınları olmak üzere toplam 18 ziyaretçi katıldı. 2007'den beri Türkiye'de yaşayan, Ayla filmi, Elin Oğlu ve Survivor programlarıyla tanıanan ünlü influencer Chaby Han da etkinliğe katılarak bu anları videoya alıp, takipçileriyle paylaşmıştı. Kore Dostluk ve Kültür Turu kapsamında; Kore kültürü, sanatı, turistik-tarihi güzellikleri, Kore lezzetleri, eğlenceli aktivite ve gösterilerinin yanı sıra Kore Savaşı ile ilgili bölgeler ziyaret edilip, 25 Haziran Pazar günü Kore Devlet Yetkilileri Busan Birleşmiş Milletler Şehitliği'nde, Kore gazisi ve şehitleri için Çelenk Koyma ve Anma Töreni gerçekleştirilmişti.

Kore Turizm Organizasyonu İstanbul Ofisi Direktörü Hyuncho Cho, organizasyona yönelik şunları söyledi:

"İki ülke arasındaki bağı pekiştirmek ve minnettarlığımızı ifade etmek için tur organizasyonlarını ve Kore Dostluk ve Kültür etkinliğini öncülük etmekten dolayı çok mutluyuz. Bu vesileyle, bu kampanyayı birlikte düzenlediğimiz için Asiana Airlines'a teşekkürlerimi sunmak ve tur programlarımızı destekleyen Türk Gaziler Derneği ve Gyeonggi Turizm Organizasyonu'na da desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum."

Asiana Airlines Genel Müdürü Gukhee Kim ise öBu anlamlı tur programıları için, biz de Kore menşeili bir Havayolu olarak katkıda bulunmayı görev bildik. Gaziler ve aileleri için yapılacak tur programları için uçak biletlerinde çok ciddi indirimler sunarak, organize edilecek tur programlarının maliyetinin düşmesine katkı sağlamayı amaçladık. Ayrıca haftanın 4 günü İstanbul'dan Kore'ye konforlu bir seyahat için büyük gövdeli Boeing 777 uçaklarımızla 835 dolardan başlayan bilet fiyatlarımızla, turların yanı sıra münferiden de Kore'yi ziyaret etmek isteyenler için imkan sunmaktayız" dedi.

10 günlük Kore Dostluk ve Kültür Turu için 6 Eylül ve 18 Ekim tarihlerindeki seyahat rezervasyonları, More World Travel, Saltur ve TURVİGO seyahat acenteleri aracılığıyla yapılacak. Ayrıca, Kore Turizm Organizasyonu ve Asiana Airlines tarafından desteklenen tur programları için Kore Gazilerine özel indirimler uygulanacak.