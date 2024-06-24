Kördüğüm filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kördüğüm filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Kördüğüm filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kördüğüm filmini izleyecek olanların merak ettiği Kördüğüm konusu nedir, Kördüğüm oyuncuları kimler ve Kördüğüm özeti gibi konuları inceliyoruz.

KÖRDÜĞÜM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Aranan bir suçlu olan Ron Whitlock'un oğlu, bir polis operasyonu sırasında yanlışlıkla öldürülür. Bunun üzerine polislerden intikam almak isteyen Ron (Bruce Willis), harekete geçer. Ekibiyle hidroelektrik enerji santraline el koyar ve herkesi rehin alır. Santralin yakınındaki kasaba, büyük bir sel ve yıkım tehdidi ile karşı karşıya kalırken, binlerce masum hayatı kurtarmak, emekli bir seçkin ordu korucusu Mack Karr a bağlıdır.