Terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan FETÖ firarisi Koray Vural merak edildi. Arama motorlarında ise Koray Vural kimdir? Yakalandı mı, nerede bulundu? soruları araştırıldı.

Koray Vural kimdir? Yakalandı mı, nerede bulundu?

Terörden arananlar listesinde "Turuncu" kategoride yer alan, "silahlı terör örgütü FETÖ'ye üyelikten" aranan firari Koray Vural gündemde yer aldı. Vatandaşların merak ettikleri arasında ise Koray Vural kimdir? Yakalandı mı, nerede bulundu? soruları yer aldı.

KORAY VURAL KİMDİR, YAKALANDI MI?



Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terörden arananlar listesinde "Turuncu" kategoride yer alan, "silahlı terör örgütü FETÖ'ye üyelikten" aranan firari Koray Vural'ı, Tacikistan'da yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün yönlendirmesiyle Tacikistan'a giden ve burada örgüt bünyesinde yönetici pozisyonunda çeşitli kademelerde görev alan Vural, Orta Asya ve Tacikistan'daki örgütsel faaliyetlerin organizasyonunu sağlayan isimler arasında bulunuyordu. Tacikistan'da bulunduğu süreçte Pensilvanya'ya sık sık giderek FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'den talimat alan Vural'ın, firari FETÖ mensubu Emsal Koç'un Türkiye'ye getirilmesi sonrası Tacikistan'dan kaçma planları yaptığı tespit edildi.