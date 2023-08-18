Koray Günter Beşiktaş'a transfer oldu mu? Koray Günter Beşiktaş'a geliyor mu?

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KORAY GÜNTER BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLDU MU?

Beşiktaş, daha önce de girişimde bulunduğu Verona'da top koşturan stoper Koray Günter için bir kez daha harekete geçti. Bir dönem Galatasaray forması da giyen 29 yaşındaki futbolcu için siyah-beyazlıların, nasıl bir teklifle İtalyan ekibinin kapısını çalacağı bilinmiyor.

KORAY GÜNTER KİMDİR?

16 Ağustos 1994 tarihinde Höxter, Almanya'da tıpkı Hamit Altıntop, Nuri Şahin ve Hakan Balta gibi göçmen Türk kuaför anne ve montaj işiyle uğraşan babanın ikinci oğlu olarak dünyaya gelen Koray Günter, Futbola 2001 yılında henüz 7 yaşında Höxter takımının altyapısında başladı. 2006 yılında ise Brakel takımına transfer oldu. Burada top tekniği, fiziği ve sağlam duruşuyla dikkat çekti ve menajerler tarafından önerildiği Borussia Dortmund altyapısına geçti. Bu dönemi Koray amatörde oynarken 11 yaşımdan 13 yaşıma kadar takip ettiler. Tek hayalim beni almalarıydı. Teklif geldiğinde havalara uçmuştum. Tek şartları okuldaki derslerime dikkat etmemdi. Zaten okumayı sevdiğim için sorun olmadı. İlk günlerde ailemden uzak olduğum için biraz bunalmıştım. O konuda da çok yardımcı oldular. Altyapıdaki futbolcular için büyük bir ev satın aldılar. Bahçesi vardı, üç katlıydı. Evde annemiz, babamız vardı. Onların çocukları vardı. Kalabalık bir aile gibi düşün. Her şeyimizle onlar ilgileniyordu. 13 yaşımdan 18 yaşıma kadar o evde yaşadım. Sekiz aydan beri de kendi evimde yaşıyorum. ifadeleriyle anlattı. 2008-09 sezonunun son maçında U-17 takımında ilk kez forma giydi. Sonraki iki sezonda U-17 ve U-19 takımlarında oynayıp, 2011-12 sezonunda yaşı itibarıyla U-19 takımıyla devam etti.