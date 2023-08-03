Yerel seçim hazırlıklarına devam eden AK Parti'de Adana, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Hakkari ve Şanlıurfa il başkanlıklarına yeni atamalar yapıldı. Ak Parti Çankırı İl Başkanlığına getirilen isim ise merak edildi. Peki, Koray Erdoğan kimdir? AK Parti Çankırı İl Başkanı Koray Erdoğan kaç yaşında, nereli?

Yerel seçim çalışmalarını sürdüren Ak Parti'de Adana, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Hakkari ve Şanlıurfa il başkanlıklarına atama yapıldı. Atamaların yapılmasının ardından AK Parti Çankırıİl Başkanı olan isim araştırıldı. Vatandaşlar atamalar sonrası arama motorlarında Koray Erdoğan kimdir? AK Parti Çankırı İl Başkanı Koray Erdoğan kaç yaşında, nereli? sorularını araştırıyor. İşte merak edilenler...

KORAY ERDOĞAN KİMDİR?

Yerel seçim için işi şimdiden sıkı tutan Ak Parti'de çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda 6 ilde bayrak değişimi yaşandı. Adana, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Hakkari ve Şanlıurfa il başkanları değişti. Ak Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Çankırı İl Başkanlığına Koray Erdoğan atandı.