Koray Aydın yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Koray Aydın kimdir?

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TBMM'de 28. dönem yemin töreni, Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'nin yeminiyle başladı. Koray Aydın yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Koray Aydın yemin etti mi? soruları araştırılıyor. Koray Aydın yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Koray Aydın yemin etti mi? Detaylar haberimizdedir…

28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ KORAY AYDIN KİMDİR?