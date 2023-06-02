Koray Aydın yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Koray Aydın kimdir?
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28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ KORAY AYDIN KİMDİR?
Koray Aydın, 5 Aralık 1955'te Trabzon'da doğdu. Baba adı Halil İbrahim, anne adı Sebahat'tır.
Makina Mühendisi; 1978'de Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina ve Elektrik Fakültesi'nden mezun oldu.
Milliyetçi Hareket Partisi'nden 19. Dönemde Trabzon, 21. Dönemde Ankara, 24 ve 25. Dönemde Trabzon Milletvekili seçildi.
19. Dönemde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, 24. Dönemde Milli Savunma Komisyonu Üyesi; 21. Dönemde Grup Başkanvekili ve 25. Dönemde de TBMM Başkanvekili görevinde bulundu.
57. Hükümette Bayındırlık ve İskân Bakanı olarak görev yaptı.
27. Dönemde İYİ Parti'den Ankara Milletvekili seçilen Aydın, İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyesidir. Halen Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi İşler Başkanı olarak görev yapmaktadır.
Koray Aydın evli ve 3 çocuk babasıdır.